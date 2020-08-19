Что думают в Кремле о ситуации в Беларуси

Александр Лукашенко продолжает борьбу с оппозицией Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

статья из сюжета Протесты в Белоруссии

Кремль впервые после выборов президента Беларуси (9 августа) прокомментировал масштабные митинги в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 августа около получаса отвечал на вопросы журналистов об отношении Москвы к событиям в союзном государстве: окажет ли Россия поддержку Александру Лукашенко, почему он так часто звонит Владимиру Путину, что Кремль думает об избиениях российских журналистов? URA.RU приводит комментарии на 11 прозвучавших вопросов.

«Коммерсант FM»: Как в Кремле оценивают происходящее в Белоруссии? Там снова начались задержания активистов, некоторые страны уже осудили это, готова ли это сделать Москва?

Дмитрий Песков не комментировал митинги со дня выборов в Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Песков: Белоруссия — наше союзное государство, братская страна. Белорусский народ — братский для нас. Но мы относимся к происходящему, как к внутреннему делу страны. Все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться диалог. В нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого вмешательства извне в то, что сейчас происходит. Попытки такого вмешательства, к сожалению, имеют место. Мы считаем, это неприемлемым.

«Коммерсант FM»: Нужны ли Белоруссии новые выборы с привлечением международных наблюдателей?

— Во-первых, международные наблюдатели присутствовали на выборах. Представители ПАСЕ отказались от миссии по наблюдению. Те, кто были, они отфиксировали состоявшиеся выборы. Это ситуация де-юре и де-факто, мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белоруссы сами должны решать проблемы в рамках правового поля и диалога.

Белоруссия пока не запрашивала военную помощь у России Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Коммерсант FM»: Лукашенко говорил о помощи со стороны России, когда речь зайдет о военной составляющей в рамках Союзного государства и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), о чем идет речь? Как вы прокомментируете информацию, что в сторону Белоруссии движется колонна российской военной техники?

— Российская военная техника находится на всей территории Российской Федерации, здесь нечего комментировать. Что касается договора о коллективной безопасности, Союзного государства, то там предусмотрен ряд обязательств сторон о взаимопомощи, Сейчас белорусское руководство признало, что такой потребности нет.

Euronews: Когда Россия решит, что нужно оказать поддержку Белоруссии?

— Гипотетические рассуждения неприемлемы и невозможны. Мы исходим из того, что белоруссы сами решат свои проблемы в рамках правового поля и диалога.

Вероятность диалога Кремля со Светланой Тихановской пока не ясна Фото: Sergei Grits, AP/TASS

«Говорит Москва»: Если власть все-таки перейдет оппозиции, будет ли Россия готова к взаимодействию с ней?

— Думаю, что на данный момент я дал исчерпывающие ответы.

Журналист (не представился): Россия признает итоги выборов в Белоруссии?

— Президент Путин поздравил Лукашенко с избранием.

Журналист (не представился): Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин говорил о том, что выборы были сфальсифицированы. Почему позиция депутатов Госдумы отличается от поздравления президента?

— Потому что в Российской Федерации внешняя политика и основы внутренней политики формируются главой государства.

Журналист (не представился): О чем говорил Путин с Макроном?

Президент Путин поздравил Александра Лукашенко с избранием после выборов Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

— Именно о том, что важно избежать вмешательства извне. О том, что белоруссы должны сами решать свою проблему. Что Россия и Белоруссия — союзные государства, две очень близкие страны и исторически, и экономически, и культурно, которые имеют общий фундамент.

BBC: Можете ли подтвердить сообщения о том, что самолет главы ФСБ Александра Бортникова приземлился в Белоруссии?

— Про самолет ничего не могу сказать, так как не располагаю информацией о перелетах. Между двумя странами очень оживленный трафик.

Журналист (не представился): Если все понятно с позицией России, почему Лукашенко так часто звонит Путину? Ситуация меняется и ему хочется каких-то новых гарантий?

— Это нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые разворачиваются в Белоруссии».

Meduza: При жестком разгоне активистов среди пострадавших оказались журналисты из России. Как российские правоохранительные органы расценят действия Белоруссии?

— Мы всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы. Но также настоятельно напоминаем, что осуществление журналистской деятельности без соответствующей аккредитации тоже ослабляет их юридические позиции. Безусловно, безопасность россиян является абсолютным приоритетом для наших интересов вне зависимости от того, идет ли речь о журналистах или обычных гражданах».