Курганские инсайды: Шумков осадил депутатов

С «Черной пятницей»! Коллаж: URA.RU

Говорят, что курганский сенатор Сергей Муратов беспокоится из-за появления в гордуме столицы Зауралья нового депутата. Есть повод для переживаний и у экс-парламентария Дмитрия Раиника. Его политическая карьера, по всей вероятности, закончится, не успев толком начаться. При этом депутатами недоволен губернатор Вадим Шумков — он заступился за раскритикованного в облдуме подчиненного.

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Шумков заступился за подчиненного

Губернатор Курганской области Вадим Шумков оказался крайне недоволен, что депутаты публично отчитали директора департамента экономического развития Владимира Ковалева. «Шумков узнал об этом моментально. И прямо во время заседания думы он позвонил [спикеру Дмитрию] Фролову», — рассказывают инсайдеры. Они отметили, что депутату Марату Исламову, у которого возникли претензии к докладу Ковалева, пришлось объясняться за свои слова во время перерыва в заседании. «Конфликт уладили, но осадок, как говорится, остался», — говорят сплетники. При этом они обратили внимание, что после звонка Шумкова тон общения парламентариев с Ковалевым стал заметно мягче.

Назначение нового депутата разозлит сенатора

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Назначение Юрия Мартюшова новым депутатом Курганской городской думы может разозлить члена Совета Федерации Сергея Муратова, считают в регионе. «Мартюшов в свое время был заместителем директора на предприятии „Регион 45“. Оно выпускает дорожную технику, как и [связанный с Муратовым] „Кургандормаш“. В свое время поговаривали, мол, якобы Муратов считал, что „Регион 45“ украл его технологии, они вроде как даже ссорились», — вспоминают злопыхатели. При этом муратовских людей в гордуме стало меньше — в сентябре оттуда ушла Татьяна Хильчук, получившая мандат областного депутата.

В курганском правительстве могут ликвидировать отдел

Отдел госзаказа в правительстве Курганской области, оставшийся практически без сотрудников, могут ликвидировать, переговариваются злые языки. «Разговоры о возможной ликвидации этого отдела периодически возникали и раньше. Возможно, сейчас самое подходящее время. Сейчас там осталось всего два работника, и оба не имеют никакого отношения к госзакупкам, для которых и создавался отдел», — утверждают сплетники. Один из оставшихся сотрудников — специалист по охране труда. «Странно, что он вообще оказался в штате отдела госзаказа», — усмехаются в кулуарах. Инсайдеры отмечают, что в случае ликвидации отдела его функции могут передать в центр закупок и бухучета Курганской области. Пока этого не произошло, в правительстве нашли нового ответственного за госзакупки. «На каких условиях он работает — пока не совсем понятно», — говорят сплетники.

Чиновницу наказали за тарифы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директору департамента цен и тарифов Курганской области Ирине Гагариной вынесен строгий выговор за неутверждение тарифов, говорят сплетники. По их словам, так чиновницу наказали за затягивание сроков установления тарифов на отопление и электроэнергию в регионе. «Но сделали это не по своей воле, а по указанию свыше. В дело вмешивалась федеральная ФАС, инициировавшая административное расследование. Видимо, виновного установили и наказали», — рассказал инсайдер.

Кадровый вопрос в новой структуре решат при помощи чиновников

В центре управления регионом (ЦУР), который открылся в Курганской области в начале недели, будут работать чиновники из органов исполнительной власти, утверждают сплетники. «Туда якобы направят тех, кто и раньше работал с жалобами курганцев и в системе „Инцидент менеджмент“. То есть структуру создавали, чтобы разгрузить чиновников, занятых не своими прямыми обязанностями, но по факту для них ничего не изменится», — удивляются в регионе.

Состав ЦУР не успели сформировать к открытию

Фото: kurganobl.ru

В Кургане не успели сформировать штат ЦУР к его открытию, говорят в кулуарах. Якобы в понедельник, 23 ноября, когда центр должен был начать работу, за столы посадили сотрудников областного правительства. В частности, на опубликованных пресс-службой губернатора фотографиях чиновники опознали коллег из департамента информационных технологий и ряда других подразделений. «Видимо, чтобы в СМИ была картинка, что все работают, за компьютеры посадили чиновников», — переговариваются сотрудники правительства.

Курганского политика погубила несговорчивость

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники судачат, что политическая карьера областного экс-депутата Дмитрия Раиника, по всей вероятности, завершилась, не успев начаться. «Он и начал со скандала, когда прятался от вручения ему постановления о самоизоляции. А когда человек выключает телефон и все переговоры ведет через помощника, это многим не нравится. Вероятно, у него были причины — он подозревал, что мандат надо будет отдать. Но затягивая решение он мог настроить однопартийцев против себя. Поэтому в гордуму его с большой долей вероятности не пустят. Разве что подключатся его политические соратники», — обсуждают в политических кулуарах.

Кадровые перестановки в думе ударят по рейтингу единороссов

Если Дмитрий Раиник действительно останется без мандата гордумы, это может негативно отразиться на рейтинге «Единой России» в регионе перед выборами в Госдуму, считают инсайдеры. Также под угрозой и престиж проекта «Политстартап». «Единороссы заявляют, что этот проект нужен для поиска новых лиц на политической арене. Здесь же они показали, что новые лица им не нужны, ими можно запросто пожертвовать. И кто захочет в будущем участвовать в таком проекте?» — усмехаются в кулуарах.

Политическая династия ослабила позиции в регионе

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Политическая династия Александровых, которая долгие годы возглавляла курганское отделение ЛДПР, продолжает ослаблять позиции, отмечают в регионе. Поводом для разговоров стало назначение Юрия Ярушина координатором курганского регионального отделения ЛДПР на третий срок. «Когда у Ярушина завершался второй срок, многие воспринимали это как шанс для Александровых взять реванш. Но этого не произошло. К тому же Юрий Александров с сентября не является депутатом облдумы», — переговариваются в кулуарах. Инсайдеры напоминают, что Ярушина впервые избрали координатором в 2016 году, и с тех пор его и семью Александровых в регионе считают непримиримыми врагами.

Депутат пошла во власть, чтобы выйти замуж

Одна из депутатов Курганской городской думы подалась в народные избранники, чтобы выйти замуж. Такую версию озвучивают друзья и близкие люди девушки. «Ей замуж надо выскочить — уже давно пора. Вот она и подалась, не без поддержки близких, в депутаты, в надежде найти мужа», — переговариваются знакомые.

Бюджетников переводят на 2/3 оклада

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Шадринске и в Варгашах власти решили сэкономить на бюджетниках, говорят сплетники. Пока школы и учреждения дополнительного образования не посещают ученики, обслуживающий персонал получает меньшую зарплату. На основании устного распоряжения бюджетников якобы переводят на 2/3 оклада. «При этом никто против слова не может сказать. Говорят, что угрожают увольнениями, то есть оптимизацией. И никого не волнует, что у людей кредиты, запланированные расходы, да и так минимальные доходы в тех же школах, например», — возмущаются курганцы.

Тюремщики не носят маски

Курганских зеков возмущает, что не все сотрудники курганских колоний носят маски. «Нет никакой элементарной защиты от коронавируса. И сотрудники колонии, и сотрудники управления ходят без масок. У осужденных их тоже нет», — передают арестанты родственникам. При этом, по официальной статистике, в 2020 году в курганских колониях выявлено всего семь случаев заболевания коронавирусом. Все осужденные переболели в легкой форме.

Курганские строители ждут денег с Ямала

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские строители крайне удивились, узнав, что выделенные Ямалом деньги на помощь курганскому бюджету пойдут на оплату ремонта школ и детских садов. «Получается, если бы Ямал не выделил денег, нам бы не оплатили работы?» — обсуждают бизнесмены. Между собой они переговариваются о том, что им до сих пор не оплатили ремонт соцобъектов, даже принятые работы. «По факту получается, что все работы сделаны за счет строительных организаций, у которых закончились деньги. Работы встали, потому что уже сделанное не оплачено, а время идет. Ситуация тянется уже три месяца. И вместо того, чтобы закрывать и оплачивать выполненные работы, ездят многочисленные комиссии из чиновников и выясняют, почему затягиваются другие работы», — возмущаются строители.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.