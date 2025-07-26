Тамбовские пенсионерки придумали игрушку Бабубу

В Тамбовской области на местном фестивале презентовали отечественный вариант популярных нынче игрушек Лабубу — Бабубу. Об этом пишет издание Life.ru.
«Это не опечатка и не выдумка: Бабубу — это аналоги популярных мягких игрушек Лабубу, но с местным колоритом», — говорится в материале Life. Данные игрушки создаются вручную сельскими мастерицами из яркой пряжи и украшаются бусинами, крестиками, а иногда и миниатюрными передниками.
Бабубу неожиданно приобрели большую популярность на ярмарке. Их раскупают в кратчайшие сроки. Организаторы фестиваля рассматривают возможность сделать конкурс Бабубу ежегодной частью праздничных мероприятий, а местные мастерицы планируют подготовить специальную коллекцию к новогодним торжествам.
Ранее стало известно, что во втором квартале 2025 года китайская компания Pop Mart, которая и производит Лабубу, вышла в лидеры продаж на российской платформе CDEK.Shopping, заняв 2,7% рыночной доли. Таким образом, бренд опередил таких известных игроков, как Uniqlo (2,2%) и Apple, ранее стабильно входивших в пятерку крупнейших продавцов. Только за май и июнь оборот товаров Pop Mart составил 15,6 млн рублей.
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