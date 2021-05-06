Курганские инсайды: куда пропал Шумков

76 лет назад закончилась Великая Отечественная война Фото: ТАСС/РГАКФД

Сельсоветы в Курганской области пошли на ухищрения, чтобы не провалить муниципальную реформу по объединению районов в округа. Вместе с тем, в кулуарах правительства переговариваются, что эта реформа может негативно повлиять на предвыборный рейтинг «Единой России», хотя эти преобразования затеяла не она. Также зауральские политики обсуждают распад депутатской коалиции против врио мэра Шадринска Антона Мокана — примерно через месяц после ее появления.

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Губернатору Шумкову создают эффект присутствия

Вадим Шумков пропал из информационной повестки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в майские праздники пропал из информационной повестки, отмечают наблюдатели. Сплетники говорят, что в правительственных коридорах его тоже не видно. Где отдыхает глава региона, его подчиненные не знают. Они также обратили внимание, что в соцсетях Шумков не высказывается по острым проблемам, нет ставшей привычной его фразы про «рабочий выходной». Вместе с тем, губернатор проявляет небольшую активность в соцсетях — там периодически появляются клипы на патриотические песни. «Видимо, пиар-блок опять создает ему эффект присутствия. Уже не в первый раз. Видимо, не хотят сплетен об отдыхе губернатора», — рассуждают слухачи.

Чиновники случайно узнали, что помогают ветеранам

Деньги на выплаты ветеранам взяли из фонда оплаты труда чиновников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Новость о том, что ветераны получат выплаты ко Дню Победы из фонда оплаты труда органов власти, удивила многих курганских чиновников. «Мы узнали об этом из СМИ. Естественно, никто не спрашивал никаких согласий, как это было в прежние годы», — переговариваются в кулуарах. Чиновники предположили, что деньги возьмут из фонда экономии, который образовался из-за большого количества вакансий в органах власти. «Теоретически, эти деньги могли выплатить лучшим госслужащим в качестве премий. Никто не спорит, что помогать ветеранам нужно, это святое. Но уже стало привычкой делать это за счет рядовых специалистов, которым, несмотря на инфляцию, не индексируют зарплаты. У людей семьи, кредиты, приходится еще и дополнительные обязанности исполнять из-за большого количества вакансий», — рассказывают чиновники. Ранее власти Курганской области объявили, что на выплаты ветеранам выделят более 19 млн рублей из фонда оплаты труда органов власти.

Единороссы рискуют отдать оппозиции мандат в гордуме Кургана

У единороссов нет сильного кандидата на центральном округе Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Единороссы рискуют остаться без своего депутата в гордуме по центральному округу Кургана. Об этом сплетники заговорили после того, как заместитель гендиректора «Кургандормаша» Юрий Авдалов (зять сенатора Сергея Муратова) отказался от участия в праймериз ЕР. Инсайдеры из политической среды считают, что оппозиция может воспользоваться отсутствием у единороссов мощных кандидатов. «Авдалов был реальным претендентом на победу в выборах. У него были все необходимые для этого ресурсы, информационная поддержка в лице крупного местного СМИ. У оставшихся на округе кандидатов таких ресурсов нет. Никто не говорит, что они совсем аутсайдеры, но избиратели их не знают», — переговариваются в кулуарах. Впрочем, узнаваемость кандидатов по округу №2 также нельзя назвать высокой, отмечают сплетники.

На выборы в гордуму пойдет победитель праймериз, но шансов на победу у него будет не много, если оппозиция выставит сильного конкурента. «Еще один возможный вариант — если отказ Авдалова от праймериз был своеобразной политической игрой, и он пойдет на выборы самовыдвиженцем», — считают в регионе.

Запущенная властями реформа может испортить ЕР выборы

Недовольство сельчан муниципальной реформой скажется на результатах выборов в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейтинг «Единой России» перед выборами в Госдуму может заметно снизиться из-за муниципальной реформы, переговариваются сплетники. «В Курганской области ЕР всегда выигрывала за счет сел. В Кургане и Шадринске рейтинг был ниже. Но теперь растет недовольство и в селах. В некоторых районах реформа идет вопреки мнению жителей», — рассказал один из политиков. Например, в селе Введенском Кетовского района (одно из крупнейших сел региона) местная дума проголосовала за объединение в округ, хотя жители были единогласно против. «Недовольство может привести к протестному голосованию против „Единой России“, хотя, по сути, реформа запущена не партией. Ее инициировало руководство области», — усмехаются в кулуарах.

Власти не теряют надежду сформировать Юргамышский округ

Некоторые муниципальные округа в Курганской области создают против воли жителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Юргамышском районе усиливается давление на руководство протестных муниципалитетов, рассказывают инсайдеры. «Видимо, власти считают, что еще не все потеряно, есть шансы сформировать Юргамышский округ», — говорят они. Так, в райцентре уже получено положительное решение по итогам публичных слушаний, хотя ранее при опросе населения более 90% голосов было против объединения. Теперь очередь за Вилкинским и Чинеевским сельсоветами. Там население проголосовало против реформы, но слушания признали несостоявшимися, проводят новые. «В Чинеево уже объявили, что жители согласны. Хотя на слушаниях голоса „за“ и „против“ распределились примерно поровну, и голосов „за“ было менее 50% собравшихся. Но у чиновников откуда-то оказалась стопка с письменными голосами тех, кто не принимал участия в слушаниях. Разве это законно?» — задается вопросом инсайдер. По его словам, на повторных слушаниях так и не прозвучал внятной ответ на вопрос, почему первые слушания признали несостоявшимися.

Чтобы провести реформу в Юргамышском районе, властям нужно обязательно получить согласие обоих этих сельсоветов. «Красноуральский сельсовет тоже выступил против. Но он всегда считался протестным, поэтому власти понимают, что на них давить бесполезно. Ищут более слабые места», — объясняет источник.

Шадринцы ожидают сюрприза от Ермишкина

На выборы главы Шадринска может заявиться ставленник Виктора Ермишкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кулуарах мэрии Шадринска чиновники перешептываются, со дня на день ожидая новости. Якобы документы на конкурс главы города принесет некий человек, которого попытается поставить экс-мэр города Виктор Ермишкин. «Кто бы что ни говорил, но у Ермишкина есть поддержка. Он работал замом главы, затем главой города. Ресурсный вес в среде чиновников и депутатов очевиден. Поэтому не исключено, что он попытается удержать власть», — обсуждают инсайдеры.

Депутаты передумали поддерживать экс-мэра

В городской думе Шадринска распалась депутатская коалиция против нового руководителя города Антона Мокана. Депутаты передумали поддерживать бывшую власть. «По всей вероятности, им сказали сверху, чтобы перестали мутить воду и мешать Мокану, потому что его кандидатура единственная, которая устроит все стороны. Тем более перед выборами в Госдуму никому не нужны скандалы. Если они будут, оппозиция непременно этим воспользуется. А за результат на выборах спросят со всех», — высказывают мнение шадринцы.

Дело Шамина снова передадут в другой суд

Силовики хотят, чтобы Андрея Шамина судил областной суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело бывшего замначальника УМВД России по Курганской области Андрея Шамина должен рассматривать областной суд, а не Шадринский, считают инсайдеры из числа силовиков. Они уверены, что именно в облсуд передадут материалы статусного и значимого дела по подозрению группы бывших высокопоставленных полицейских в коррупции. «Все обвиняемые родом из Шадринска. У них сохранились связи и определенное влияние, поэтому дело не должно там рассматриваться», — считают силовики. Изначально материалы дела поступили в Курганский городской суд. Но сейчас они переданы в Шадринский районный суд, где будет рассматриваться вопрос о назначении судьи и даты заседания, либо и передаче материалов в другую инстанцию.

Чиновники бегут из госучреждений

В правительстве ходят слухи, что те, кто рьяно в рабочее время делал тротуарную дорожку из горсада к столовой, уволились. Новые сотрудники госучреждения, которое обеспечивает работу правительственного аппарата (многие из них — бывшие спортсмены) поняли, что такое чиновничество не по ним. «Разогнали прежних работников, наняли новых. А теперь и те разбежались. При этом ремонтировать правительственные здания некому. Все скоро посыпается», — считают экс-чиновники.

После массовых увольнений госслужащие пошли жаловаться

Бывшие сотрудники правительственного учреждения обратились в инспекцию труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После добровольно-принудительного увольнения бывшие сотрудники управления по обеспечению деятельности правительства Курганской области написали жалобы в прокуратуру и инспекцию по труду. «Еще некоторые сейчас думают жаловаться на нарушение трудовых прав. Людей заставляют за ту же зарплату работать дополнительно на работах по благоустройству и оказанию платных услуг. Это не входит в их обязанности», — переговариваются слухачи.

У курганцев появились проблемы с вакцинацией

Слухачи сообщают, что не все жители Кургана могут получить вакцину от коронавируса в праздники. По словам сплетников, некоторые горожане по графику должны были привиться еще в конце апреля, но вакцины не было. Курганцам якобы ответили, что вакцина будет только после 10 мая. Ранее областное правительство сообщало, что вакцинация жителей региона от коронавируса продолжится и на майских праздниках. А на днях стало известно, что в регион поступила новая партия вакцины. «Но хватит ли ее всем желающим?» — задаются вопросом курганцы.

Школьников Кургана винят в поджоге семи домов

Крупный пожар мог возникнуть из-за детской шалости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По слухам, семь домов и сараев в микрорайоне Северный сгорели 1 мая из-за детской шалости. «Ветер был сильный, ребятишки камыш жгли», — приводят сплетники слова горожанки. Ранее сообщалось, что из-за поджога камышей пожар охватил площадь около 1,7 тысячи квадратных метров. Три семьи с детьми остались без жилья.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.