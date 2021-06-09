Путин нашел способ забрать у США уникальный статус

Владимир Путин поздравил «Газпром» с запуском нового проекта Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин презентовал россиянам проект для экономической борьбы с США. Глава государства объявил о запуске Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который призван лишить американцев статуса лидеров на рынке гелия. По мнению политологов, таким образом власть стремится вызвать у россиян гордость за страну перед выборами в Госдуму. А для тех, кого такая повестка не воодушевляет, есть и другой месседж.

«Газпром» начал строительство Амурского ГПЗ в 2015 году для переработки газа, поступающего по трубопроводу «Сила Сибири» (используется для поставок в Азию). Общая стоимость проекта оценивается в сумму свыше одного триллиона рублей. 9 июня Путин по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии открытия первой линии предприятия и объявил о ее запуске. «Для нашей экономики этот проект имеет особое значение, поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения», — подчеркнул президент.

Президент заявил об амбициях страны на рынке гелия Фото: Kremlin.ru

Путин добавил, что с выходом на полную мощность в 2025 году Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа (42 млрд кубических метров) и крупнейшим по производству гелия (60 млн кубических метров), который востребован в медицине, космосе, высоких технологиях. «Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке. Сегодня на мировом рынке США занимают 56%, Катар — 28%, Алжир — 9%, а доля России — всего 3%. Существенным образом нарастим эти возможности», — отметил Путин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер добавил, что на заводе также будет производиться 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (пропана и бутана). Но гелий необходимо отметить отдельно, согласился топ-менеджер. «Гелий крайне востребован в самых современных производствах. Мы видим, что спрос на гелий растет, особенно в районе Юго-Восточной Азии. В самое ближайшее время в районе Владивостока будет запущен в эксплуатацию гелевый хаб для поставки гелия на международные рынки», — сообщил Миллер.

В строительство завода вложили более триллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская газета The New York Times в 2020 году писала, что Россия после запуска Амурского ГПЗ может стать «сверхдержавой» на рынке гелия. По оценкам издания, у России есть шанс потеснить крупнейших экспортеров, США и Катар, и даже влиять на мировые цены.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков подтвердил URA.RU, что с выходом Амурского ГПЗ на полную мощность Россия сможет конкурировать с США за перспективный азиатский рынок. «Ранее мы в основном производили гелий на Оренбургском гелиевом заводе, и если оттуда и шли поставки на экспорт, то в Европу. А теперь мы сможем конкурировать за более выгодные азиатские рынки, где, к примеру, Китай развивает очень широкое применение гелия в космической промышленности», — рассказал собеседник.

По мнению политолога, социального психолога Алексея Рощина, в свое выступление президент Путин заложил сигнал для россиян об успехе в экономической войне с США. «Президент показывает, как выводит страну в список мировых держав, доказывает, что укрепляется ее преимущественное положение в мире. Очевидно, Кремль рассчитывает, что россияне порадуются, что страна продемонстрировала силу, утерла нос Америке, а затем с большей охотой пойдут на выборы в Госдуму и проголосуют за „Единую Россию“. Но не из-за того, что они стали лучше жить. С точки зрения власти, у народа ведущей является нематериальная мотивация», — объясняет Рощин.

Власть дает жителям поводы голосовать за «Единую Россию» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Впрочем руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков полагает, что тема соперничества с США уже мало воодушевляет россиян. По словам политолога, такая технология работала в прошлом, когда в народе еще была горечь и обида от развала СССР, но сейчас людей беспокоят другие проблемы. «Среди россиян есть недовольство тем, что в России со времен падения СССР в течение 20 лет не строились новые предприятия, в том числе, по переработке углеводородов. Страна просто гнала на экспорт сырую нефть и газ с месторождений. Были моменты, когда на внутреннем рынке даже возникал дефицит бензина. И в случае с Амурским ГПЗ президент показывает, что власть стала вкладываться в такие проекты, и это снизит напряжение», — резюмировал Поляков.