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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ослабил карантин для депутатов, чтобы лично взглянуть им в глаза во время обращения. Лидер пермского отделения ЛДПР Олег Постников оказался на грани нервного срыва и рискует лишиться должности, а бывший мэр Березников Сергей Дьяков строит себе дом в Сербии и собирается в ближайшее время покинуть страну.

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Губернатор захотел посмотреть депутатам в глаза

Губернатор Дмитрий Махонин обратится к депутатам заксобрания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источники сообщают, что пленарные заседания законодательного собрания Пермского края разрешили проводить в очном формате из-за выступления губернатора Дмитрия Махонина перед депутатами. «Махонин не хочет выступать перед пустым залом, он хочет видеть лица депутатов и их реакцию. Поэтому разрешил проведение очных пленарок», — говорит инсайдер. Он утверждает, что послабления для остальных дум и земских собраний сделали просто «прицепом», чтобы не акцентировать внимание на заксобрании.

Власть повышает узнаваемость общественников перед выборами

Источники сообщают, что краевая власть решила повысить узнаваемость пермских общественников перед сентябрьскими выборами. «Сейчас различные ученые, ректоры, врачи поздравляют пермяков с днем города. Не депутаты и чиновники, а общественники», — говорит инсайдер. Он утверждает, что такой ход сделан намеренно, поскольку люди не верят депутатам и чиновникам. «К общественникам отношение нейтральное. И если сейчас поднять их узнаваемость, то осенью им будет проще вести людей на выборы голосовать уже за нужных кандидатов из числа тех же чиновников и депутатов», — добавляет инсайдер.

Постников был уверен в поддержке администрации губернатора

Депутат Олег Постников ходил на консультации в администрацию губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что руководитель пермского регионального отделения ЛДПР Олег Постников не верил, что проиграет в суде своим пока еще действующим однопартийцам. Якобы он был убежден, что суд откажет трем членам ЛДПР в выходе из партии через суд.

«Постников бегал на консультации в администрацию губернатора и якобы заручился там поддержкой. Потом говорил всем подряд, что все у него схвачено, чуть ли не напрямую с судьей все было решено», — говорит инсайдер. Он утверждает, что решение суда для Постникова стало настоящим ударом.

Постников рискует лишиться руководящего поста в ЛДПР

Источники сообщают, что лидер пермских членов ЛДПР Олег Постников может лишиться своего поста из-за «неконтролируемого хайпа, который он поднял». Якобы именно Постников втянул в конфликт с пермскими членами ЛДПР лидера партии Владимира Жириновского. «Постников всегда был королем хайпа. Рассчитывал и в этот раз разыграть свою карту. Не получилось. Теперь все это он уже никак не контролирует», — говорит инсайдер, прогнозируя отставку Постникова.

Главный спонсор ЛДПР рискует остаться без мандата

Алексей Золотарев может стать основным спонсором кампании ЛДПР в Пермском крае Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что вице-спикер законодательного собрания Пермского края Алексей Золотарев рискует остаться без мандата. «Это связано с возможными рисками и неопределенными позициями ЛДПР в Кунгуре, где от КПРФ выдвинется экс-глава города Амир Махмудов», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в случае плохих результатов в Кунгуре Золотарев может остаться без мандата, поскольку его передадут другому кандидату от партии из другой территории, который получит больше голосов.

«Если это произойдет, то будет очень забавно. Ведь именно Золотарев в этом году — основной спонсор кампании», — добавляет инсайдер.

Пермские единороссы обиделись на руководство

Слухачи утверждают, что рядовые пермские единороссы остались недовольны итогами последней региональной партийной конференции. «На съезд в Москву отправили одних VIP. Ни одного простого члена партии среди делегатов нет», — говорит инсайдер. Он утверждает, что такой подход местного руководства партии показался рядовым единороссам крайне лицемерным. «Только что говорили, что все местные отделения „Единой России“ молодцы, статуэтки вручали. А через пять минут такая пощечина — указали им на их место. Некрасиво», — добавляет инсайдер.

Депутатов-изгоев посадили вместе

Позиции депутата Виктора Плюснина пошатнул визит силовиков в его кабинет Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Источники сообщают, что депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, депутат заксобрания Пермского края Виктор Плюснин и экс-спикер гордумы Перми Юрий Уткин на партийной конференции «Единой России» сидели друг рядом с другом. «Не знаю, специально их вместе посадили, или реально от них, как от прокаженных, хотят держаться подальше. Но факт остается фактом», — говорит инсайдер. Он утверждает, что шансы Плюснина и Уткина на переизбрание стремятся к нулю, а Скриванов просто создал себе такую репутацию, что к нему не хотят подходить, чтобы не порождать лишние слухи о связи с ним.

Удальев разочаровал коллег

Поговаривают, будто депутат заксобрания Пермского края, а в недавнем прошлом региональный вице-премьер Антон Удальев разочаровал депутатов в Чусовом. Народный избранник регулярно совершает рабочие рейды в родной округ, который представляет в заксобрании. Но по мнению слухачей, практической пользы от его поездок нет. «Честно говоря, удивляет его отношение. Вроде бы Удальев и обозначает свое отношением к какой-то проблеме, но как только просишь его вникнуть, конкретнее разобраться в вопросе, он сразу дистанцируется и говорит, что от него ничего не зависит», — рассказал инсайдер.

Мэр Березников строит дом в Европе

Источники сообщают, что бывший мэра Березников Сергей Дьяков строит себе дом в Европе. «Дьяков уже несколько лет возводит себе домик в Сербии. Причем, не очень понятен источник финансирования. Возможно, есть какие-то „скелеты“, которые ему помогают прятать», — говорит инсайдер.

В соцсетях удалили скандальную группу, в которой травили депутатов

Источник: депутат Игорь Сапко выпросил спонсоров купить паблик для себя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи обсуждают внезапное закрытие группы «Чайковская политическая кухонька» во «ВКонтакте». В ней довольно часто доставалось и местным депутатам, и власти. Но не так давно группу якобы решил выкупить депутат Госдумы Игорь Сапко. Называлась даже сумма — 700 тысяч рублей. Но вскоре после этого скандального паблика не стало. Инсайдер поделился и другой, не менее интересной информацией: по его словам, установлены ценники на посты в соцсетях про депутатов перед выборами. «Отсутствие негативной информации стоит порядка одного миллиона рублей, позитив на период предвыборной гонки будет стоить уже не менее трех миллионов рублей», — говорит источник.

Оппозиция будет мешать новому главе Пермского района

Злые языки утверждают, что новому главе Пермского района Владимиру Цветову придется преодолеть серьезное сопротивление оппозиции при преобразовании района в округ. «Сейчас в Пермском районе сформирована довольно серьезная оппозиция действующей власти. Ее лидеры контролируют политические процессы в Савинском, Юго-Камском, и, главное, в Култаевском сельских поселениях, где сосредоточены основные денежные потоки», — говорят слухачи.

В основе оппозиции, по слухам, стоят брат некогда убитого пермского политтехнолога Александра Костарева Андрей и близкий к авторитетному пермскому депутату Владимиру Плотникову предприниматель Сергей Писарев. «Именно они в свое время помогли вернуться на пост главы Култаево снятому с этой должности Сергею Морозову. Ну, и конечно, они взаимодействуют с Кукуштаном и главой поселения. Они не то, что контролируют главу. Но в нужный момент и в нужных вопросах он примыкает к этой оппозиции», — добавил источник.

Скандальный врач рвется во власть

Рассказывают, будто ряды единороссов в Соликамске наряду с депутатами гордумы покинул и бывший главврач горбольницы Олег Георгиев. Георгиев заявлялся на праймериз «Единой России» по округу №16, но уступил своему конкуренту — депутату гордумы Соликамска от этого же округа Евгению Мальгину. «Он понял, что „ловить“ в ЕР больше нечего и вышел из партии. Другое дело, что в партиях прекрасно знают о его репутации и не очень-то ждут», — сказал инсайдер. Несколько лет назад Георгиев, будучи главврачом, был уличен в коррупции и со скандалом уволен из медучреждения.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.