Пермский оборонный завод выпустил акции на 369 млн рублей

Предприятием управляет корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Предприятием управляет корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Пермское НПО «Искра» выпустило акции компании на сумму 369,3 млн рублей. Об этом сообщается на сервисе Центра раскрытия корпоративной информации.

«Номинальная стоимость одной акции НПО „Искра“ по закрытой подписке составила 1 рубль. Общая сумма размещенных акций — 369,3 млн рублей», — сообщается на сервисе. Потенциальными покупателями акций предприятия являются Росимущество и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Публичное акционерное общество «НПО „Искра“» является правопреемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), образованного в Перми в 1955 году для разработки твердотопливных ракет. Коллектив предприятия принимал участие в создании и производстве ракетных двигателей для различных целей. В конце 2024 года НПО «Искра» было выведено из структур госкорпорации «Роскосмос» и передано под управление АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».

Ранее URA.RU сообщало, что на годовом собрании акционеров, прошедшем в июне, принято решение о невыплате дивидендов ПАО НПО «Искра». Несмотря на то, что по итогам 2024 года чистая прибыль пермского предприятия превысила 314 млн рублей. 298 млн рублей были направлены на покрытие убытков, а еще 15 млн рублей должны были увеличить резервный капитал предприятия.

