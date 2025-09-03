Полиция Перми объявила в розыск женщину, подозреваемую в краже кошелька. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» городского ведомства.
«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Ленинского района Перми устанавливают личность женщины, совершившей противоправное деяние по адресу улица Пушкина. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража)», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители опубликовали видео с камер наблюдения, но личность женщины пока не установлена. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать подозреваемую.
Ее приметы: женщина на вид 40-60 лет, полного телосложения, с седыми волосами, короткой стрижкой. Была одета в синюю футболку с серым принтом, черные бриджи, белые кроссовки.
Сотрудники полиции обращаются к пермякам с просьбой помочь в розыске и сообщить любую информацию о личности или местонахождении разыскиваемой. Сообщить сведения можно по телефонам: 8 (342) 218-88-02, 8922-367-46-60 или 02 (с мобильного — 102).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!