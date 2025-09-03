Утро пермяков началось с ожидания в огромной пробке на шоссе Космонавтов

В городе наблюдались и изменения в работе общественного транспорта
Утром 4 сентября на шоссе Космонавтов в Перми образовалась огромная пробка. Ее протяженность составила четыре километра.
«Из-за ДТП скопилась пробка от СК Сухарева до „Мориона“. Движение транспорта осуществляется крайне медленно, преодоление данного участка занимает около 40 минут. Пересел из автобуса на такси — не помогло», — пожаловался URA.RU читатель.
Кроме того, в городе этим утром наблюдались изменения в работе общественного транспорта. Автобусы 2, 20 и 60 маршрутов следовали через Якутскую — Красноборскую — Докучаева из-за аварии в Сосновом бору.
Из-за ДТП скопилась пробка от СК Сухарева до «Мориона»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!