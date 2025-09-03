03 сентября 2025

Утро пермяков началось с ожидания в огромной пробке на шоссе Космонавтов

На шоссе Космонавтов в Перми образовалась огромная пробка
В городе наблюдались и изменения в работе общественного транспорта
Утром 4 сентября на шоссе Космонавтов в Перми образовалась огромная пробка. Ее протяженность составила четыре километра. 

«Из-за ДТП скопилась пробка от СК Сухарева до „Мориона“. Движение транспорта осуществляется крайне медленно, преодоление данного участка занимает около 40 минут. Пересел из автобуса на такси — не помогло», — пожаловался URA.RU читатель. 

Кроме того, в городе этим утром наблюдались изменения в работе общественного транспорта. Автобусы 2, 20 и 60 маршрутов следовали через Якутскую — Красноборскую — Докучаева из-за аварии в Сосновом бору. 

