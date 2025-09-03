Пермский турагент раскрыла, как ездить в отпуск 2-3 раза в год

Чтобы путешествовать выгодно и несколько раз в год, жителям Перми рекомендуют бронировать путевки в дни низкого спроса и сравнивать цены на туры, в которые все включено, с самостоятельной поездкой. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«Перед покупкой нужно сравнивать стоимость самостоятельной поездки и по путевке. Например, Турцию и Египет точно выгоднее бронировать туром, так как перелет в эти страны может стоить как самая дешевая путевка с проживанием. Также следует учитывать дни, когда люди меньше всего покупают туры. В эти периоды из-за низкого спроса цены снижаются. Например, в Новый год всем не до планирования путешествий и можно приобрести выгодную путевку», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Она добавила, что немало важно лететь отдыхать в дни низкого спроса. К ним относятся периоды после новогодних и майских праздников, а также дни с 25 августа по 8 сентября и с 1 по 20 декабря. Так, в конце августа можно было улететь в Китай за 49 тысяч рублей на 10 ночей на человека
Еще один совет, который дала собеседница агентства, заключается в том, что даже при самостоятельном путешествии бывает выгоднее бронировать проживание через турагентство. Туроператоры выкупают большие блоки мест в гостиницах, и потом продают их по ценам ниже, чем на официальных сайтах отелей. «Так, пару дней назад я сэкономила клиентке 2000 евро. На Booking отель стоил на 188,2 тысячи рублей дороже, если смотреть по курсу на сегодняшний день», — отметила Алина Балыбердина.
Больше советов по выгодному отдыху, как устроен туристический бизнес и как избежать рисков в путешествии предприниматель рассказала URA.RU в большом интервью. Откровенный разговор о путешествиях состоялся сразу после отмены виз в Китай для россиян.
