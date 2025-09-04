Пермский Театр-Театр станет доступнее для инвалидов

Пермский Театр-Театр переоборудуют для людей с инвалидностью за 3,8 млн рублей
Работы в здании проведут до 1 декабря 2025 года
Пермский академический Театр-Театр станет доступнее для людей с инвалидностью. До декабря проведут работы по адаптации исторического объекта по улице Ленина, 53. Их оценили в 3,8 млн рублей.

«Выполнение работ по обеспечению доступа инвалидов на объект культурного наследия „Театр драматический“ по улице Ленина, 53 (1 этап). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,8 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

В материалах указано, что сейчас театр лишь частично приспособлен для маломобильных граждан. В учреждении организован порядок их обслуживания, но санитарно-гигиенические помещения недоступны. Здание не отвечает требованиям для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В документе уточняется, что в театре отсутствуют поручни у лестниц, а также не организовано сопровождение незрячих посетителей. Для слабослышащих и слабовидящих зрителей нет тифлокомментирования спектаклей, приборов усиления звука, «бегущей строки». Проведение работ позволит устранить эти недостатки и сделать посещение театра комфортным для всех категорий инвалидов. Работы по адаптации объекта проведут с 8 октября по 1 декабря 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что Театр-Театр на год закрывается на масштабную реконструкцию. В здании обновят фойе и большой зрительный зал, увеличив количество мест. 

