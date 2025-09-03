03 сентября 2025

В Пермском крае водитель электросетевой компании умер за рулем служебного автомобиля

Инспекция труда расследует несчастный случай с работником «Россетей» в Прикамье
Тело мужчины нашли в служебном автомобиле
В Пермском крае сотрудника электросетевого холдинга нашли без признаков жизни в служебном автомобиле. Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая. Об этом сообщается на сайте инспекции. 

«Госинспекция труда в Пермском крае начала расследование обстоятельств смертельного несчастного случая с работником филиала ПАО „Россети“. 2 сентября на территории базы Пермского линейного участка в Чернушке 60-летний водитель автомобиля 5 разряда обнаружен без признаков жизни в салоне служебного автомобиля. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть, признаков насильственной смерти не выявлено», — написано на сайте ведомства.

В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая, которая проведет анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшего, включая режим труда и отдыха. Также специалисты запросят результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. При выявлении нарушений требований трудового законодательства к работодателю применят меры административного воздействия.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках на станции техобслуживания скончался 48-летний мастер. Инспекция труда начала проверку, чтобы выяснить, не связана ли смерть мужчины с нарушениями в условиях его работы.

