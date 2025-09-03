Собственники квартир в новостройке по улице Карпинского, 112а в Перми массово жалуются на серьезные строительные недостатки. Как рассказали URA.RU жильцы, с момента заселения их преследуют постоянные поломки лифтов, прорывы труб, глубокие трещины в стенах, обрушения потолков и ложные срабатывания сигнализации. На претензии владельцев жилья корреспонденту агентства ответил исполнительный директор управляющей компании «Техноресурс Плюс» Андрей Замятин.
Сломанные лифты
Одна из главных проблем — неисправные лифты, которые регулярно выходят из строя, рассказали жители. Во время движения они трясутся, издают громкий скрежет, а иногда и вовсе неожиданно открываются в пути. Люди боятся застрять в кабине без связи, так как кнопка вызова диспетчера зачастую не работает. В ряде случаев двери не открываются на нужном этаже или закрываются с опозданием, а при нажатии кнопки первого этажа кабина может начать движение вверх.
Местные жители отмечают, что на первом этаже лифты могут «зависнуть», а в некоторых случаях не работают несколько дней подряд. «Мой шестилетний ребенок получил фобию после того, как мы в первый месяц после сдачи поехали на одном из лифтов. Его трясло, шатало, и все с ужасным скрежетом. Это издевательство какое-то», — жалуется жительница дома. Проблемы фиксировались в ходе проверок ООО «Инженерный консультационный центр „Прогрес“» и устранялись силами «Запад Урал Лифт — Управляющая компания», но техника снова выходит из строя уже на следующий день.
Андрей Замятин сообщил, что за последний месяц зафиксировано девять остановок лифтов по разным причинам. «Оборудование — турецкое, закупал и устанавливал подрядчик Фонда. Лифты плохо эксплуатируемые и обслуживаемые, но вроде порядок навели. С советом дома я сам проехался на всех лифтах и мы нигде не застряли», — отметил он.
По словам Замятина, жильцы требуют полной замены лифтов. Однако это возможно только через суд, так как дом прошел экспертизу. «Мы инициировали обращение в Фонд с просьбой заменить лифты по гарантии, но ожидаем отказ. Дальнейшие действия — только через суд, но это затратная процедура для собственников», — добавил он.
Трещины в стенах и падающий потолок
Внешне дом выглядит новым, однако внутри жильцов встречает некачественная отделка и многочисленные дефекты. Подъезды покрыты трещинами, глубина которых, по словам собственников, достигает 14,5 сантиметра. Стены покрашены неровно, наспех, а потолок частично обрушивался уже несколько раз.
Сейчас проводится косметический ремонт — трещины зашивают гипсокартоном, шпаклюют и красят. Но, как подчеркивают жители, скрытые повреждения никуда не исчезают. Для сравнения, в соседнем доме на Карпинского, 110а, сданном чуть позже, качество строительства и отделки значительно выше.
По словам исполнительного директора УК Замятина, новые дома в первые три года дают усадку. «Мы ждем, пока проявятся все дефекты, затем направляем претензию застройщику, и он их устраняет. Ремонтировать каждый месяц смысла нет — трещины будут появляться снова», — пояснил он.
Проблемный потолок, по его словам, ремонтировали уже три раза. «Претензии в Фонд уже направляли и мы будем вынуждены выходить в суд. Потолок прошел экспертизу, но, по факту, сделан неправильно. Над ним проходят вентиляционные шахты, и при открытии дверей возникает воздушная тяга, из-за чего потолок поднимает», — уточнил Замятин.
Контрастный душ и потопы
По словам жителей, не меньше нареканий вызывает водоснабжение в доме. До верхних этажей горячая вода доходит с перебоями, люди вынуждены мыться под «контрастным душем». При этом слесари, приезжающие на вызовы, говорят, что в доме изначально установлено некачественное оборудование. В одной из пустующих квартир на 24 этаже, где никто так и не проживал, произошел прорыв трубы и квартиру на нижнем этаже затопило.
Замятин утверждает, что проблема решена: «Вода доходит до всех этажей. Жалоб не было уже четыре месяца».
Неисправная сигнализация
Серьезные неудобства доставляет и система сигнализации. Она срабатывает без причин в любое время суток — как днем, так и ночью. «Когда она орет среди ночи — это просто ужас. А если действительно случится ЧП, люди могут не поверить в сигнал и не эвакуироваться», — рассказывают обеспокоенные жители. Во время очередной ночной тревоги, по словам очевидцев, вместе с сигнализацией отключились и лифты, что еще сильнее напугало жильцов.
Исполнительный директор «Техноресурс Плюс» Замятин пояснил, что система работает корректно. «В квартирах стоят датчики дыма и температуры. Если кто-то, например, поджарил котлеты — срабатывает сигнализация. Раньше это происходило раз в месяц, за последние полгода — один раз», — заверил он.
Срабатывание сигнализации приводит к остановке лифтов — это предусмотрено системой безопасности. Чтобы возобновить работу, должны приехать пожарные. «Жильцы, делая ремонт, проводят пыльные работы — тогда сигнализация тоже срабатывает. Надо заранее сообщить нам, и мы временно отключим систему на период ремонта», — добавил он.
Собственники квартир направляли обращения в управляющую компанию «Техноресурс Плюс», Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края, инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Однако, как утверждают жители, никаких существенных изменений не последовало.
В Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края специалиста, который компетентен прокомментировать ситуацию, на месте не оказалось. URA.RU отправило в организацию запрос.
С 2013 года в ЖК «Триумф» оставались недостроенными три дома. Строительные работы возобновились в 2023 году при поддержке федерального Фонда развития территорий и софинансирования из краевого бюджета. Дом на Карпинского, 112а ввели в эксплуатацию в 2024 году. В марте 2025 года были сданы третья и четвертая секции дома №110. С вводом дома по улице Карпинского, 110а программа по восстановлению прав пострадавших дольщиков в Пермском крае завершилась.
