03 сентября 2025

В Пермском крае резко подскочили цены на бензин и дизель

Росстат: литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на шесть копеек
Средняя стоимость топлива в регионе за неделю достигла 61,39 рубля за литр
Средняя стоимость топлива в регионе за неделю достигла 61,39 рубля за литр

В период с 26 августа по 1 сентября 2025 года в Пермском крае средняя стоимость бензина увеличилась на 6 копеек и составила 61,39 рубля за литр. Статистику публикует Росстат на официальном сайте. 

«Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 5 копеек, достигнув отметки 58,33 рубля за литр. Цена на АИ-95 увеличилась на 6 копеек и составила 63,48 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-98 осталась неизменной — 86,1 рубля за литр. Дизельное топливо в Прикамье подорожало на 5 копеек, и теперь его цена составляет 71,94 рубля за литр», — сказано в данных ведомства. 

По уровню цен на бензин Пермский край занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа, уступая лишь Нижегородской области, где на прошлой неделе средняя цена за литр составила 61,5 рубля (+5 копеек). По стоимости дизельного топлива регион продолжает лидировать в округе.

