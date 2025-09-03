03 сентября 2025

«Сила в правде»: в Краснокамске показали макет памятника бойцам СВО. Фото

Глава Краснокамска показал макет памятника бойцам СВО
В Краснокамске готовятся поставить памятник героям СВО
В Краснокамске готовятся поставить памятник героям СВО Фото:

Глава Краснокамского муниципального округа в Пермском крае Игорь Быкариз показал общественности, как будет выглядеть памятник погибшим бойцам локальных конфликтов, в том числе и СВО. Макет и эскиз мэр обсудил с общественниками, которые одобрили работу художника Игоря Дымшакова. После всех согласований в Краснокамске появится фигура мужчины с обнаженным торсом и мечом в руках. Слоган на постаменте памятника будет гласить «Сила в правде».

«Памятник представляет собой образ российского мужчины, готового встать на защиту своей родины в любую минуту. Мужчина лишь слегка обнажил свой меч, демонстрируя потенциальному врагу мощь русского духа, решительность и непоколебимую волю российского гражданина. Памятник символизирует мужество и героизм, воплощенные в фигуре сильного человека с обнаженным торсом, подчеркивающим его физическую силу и внутреннюю энергию. „Сила в правде“ — это известная фраза, которую многие наши граждане знают и любят», — рассказал о замысле Быкариз в соцсети «ВКонтакте».

Высота монумента будет около 4-5 метров. Согласовать макет еще должны члены Градостроительного совета. После этого начнется процесс воплощения замысла в жизнь.

