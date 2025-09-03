В Перми филиал вуза эвакуировали из-за сообщения о минировании

Пермский филиал РЭУ имени Г. В. Плеханова эвакуировали после сообщения о том, что здание заминировано. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности края.
«4 сентября 2025 года поступило анонимное сообщение о минировании здания Пермского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова. Оперативными службами проведена проверка, угроз для жизни и здоровья не обнаружено», — сообщает ведомство в Telegram.
Ранее информация о ЧП появилась в городских telegram-каналах. Сообщалось об эвакуации и работе оперативных служб. Волна лжеминирований в Прикамье началась в сентябре. 3 сентября в Перми эвакуировали сотрудников администрации Мотовилихинского района, а 1 числа сорвалась линейка в школе Соликамска.
