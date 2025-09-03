Пермскую компанию оштрафовали за слив канализации на поля

Предприятие в Гайнском округе Пермского края оштрафовано за загрязнение сельскохозяйственных земель канализационными стоками. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Проверка Россельхознадзора выявила, что компания незаконно сливала канализационные отходы на земельный участок сельскохозяйственного назначения. Пробы почвы показали опасное превышение содержания токсичного вещества бензапирена», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.
Суд оштрафовал юридическое лицо на 40 тысяч рублей по статье о порче земель. Предприятие обязали устранить нарушение до 1 сентября 2026 года.
Компания заплатила лишь 20 тысяч рублей вместо 40 тысяч, потому что воспользовалась законной льготой: штраф уплачен в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Это позволило сократить сумму вдвое. Такой механизм предусмотрен законодательством для стимулирования быстрого исполнения предписаний.
Ранее в Пермском крае уже фиксировались случаи загрязнения окружающей среды: в Чернушинском округе предприятие было привлечено к ответственности за разлив нефтепродуктов, а суд обязал его выплатить 7,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Тогда прокуратура также потребовала устранить нарушения и организовать ликвидацию последствий загрязнения.
