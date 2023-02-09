Тюменские слухи: Моор прикрыл мэра

О визите губернатора в Москву, туалетах областной думы и пропаже порно-звезды. Выпуск 1009

10 февраля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Губернатор невольно стал объектом гнева вместо мэра Тюмени URA.RU Говорят, что тюменцы зря ополчились на губернатора Александра Моора из-за несостоявшегося сноса домов в Зареке — глава региона невольно стал объектом гнева вместо мэра Тюмени. Впрочем, Моору не до этого — он готовится к визиту в Кремль — чиновнику уже обозначили примерную дату поездки. Кроме того, в свежих «Слухах»: вице-спикер затеяла ремонт туалетов в облдуме, врачам не хватает денег, а порно-звезда бросила своих поклонников. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатора Тюменской области ждут в Кремле в марте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Моору обозначили дату визита в Москву В Желтом доме ходит слух, что губернатору Тюменской области Александру Моору уже согласовали в администрации президента РФ ориентировочную дату визита в Кремль. Якобы глава региона отчитается перед Владимиром Путиным сразу после того, как тот выступит с долгожданным посланием. «Согласно инсайдерской информации, послание президента намечено на 20-е числа февраля. После этого Путин устроит серию встреч с губернаторами, чьи сроки полномочий истекают осенью. Вероятно, Моор как глава важного региона будет в числе первых — стало быть, в Москву полетит в марте», — шепчутся инсайдеры. В АП похвалили тюменского губернатора Сплетники из Желтого дома поговаривают, что губернатор Александр Моор получил похвалу из администрации президента РФ за работу над проектом Кремля «Движение первых». По итогам первых трех месяцев, Тюменская область выбилась в лидеры по развитию движения. По словам слухачей, демонстративное внимание Моора к проекту вызвано его желанием укрепить поддержку АП перед выборами. «Ему было приятно получить высокую оценку своей работе. Дружба с АП для него сейчас очень важна. Это видно из того, с каким трепетом он отнесся к „Движению первых“, в отличие от многих других губернаторов: выделил помещение рядом с облдумой, открыл более ста ячеек, привлек сильный совет. Конечно, он рассчитывал на похвалу», — сплетничают слухачи. Губернатора несправедливо обвинили в скандальном сносе домов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Моор принял на себя удар за мэра Кухарука Слухачи из тюменского правительства продолжают обсуждать тему межвузовского кампуса — провального предвыборного проекта губернатора Моора. По их словам, общественность несправедливо ополчилась на главу региона из-за планируемого сноса жилых домов в районе Старой Зареки. «На Мооре тут чисто медийная вина. Его обвинили как руководителя проекта, но исполнителем-то была мэрия, это ее зона ответственности, земля городская и за КРТ отвечает не Моор, а глава Тюмени Руслан Кухарук. Однако мэр камней в свою сторону избежал, потому что медийно в этот проект не влезал. Возможно, по личной инициативе, а возможно — губернатор сам никого к своему детищу не подпускал», — возмущаются сплетники. Мэру удалось пересадить тюменцев на общественный транспорт Ходят слухи, что после расширения платной парковочной зоны в центре Тюмени, многие горожане пересели с личного транспорта на маршрутки и автобусы. По мнению слухачей, далеко не все готовы платить за стоянку своего автомобиля, а припарковать его в «центральных дворах» теперь просто нереально. «На платных парковках в центре Тюмени всегда есть свободные места. Чего не скажешь о соседних дворах: там машин всегда под завязку. Так что, можно сказать, план мэра города Руслана Кухарука сработал: тюменцы, работающие в центре, действительно начали пользоваться общественным транспортом, а не личным», — считают слухачи. Наталья Шевчик показала, кто в облдуме хозяин Фото: Николай Бастриков © URA.RU Вице-спикер озабочена состоянием туалетов в облдуме В коридорах Тюменской областной думы вовсю обсуждают активность зампредседателя регионального парламента Натальи Шевчик. Якобы депутат, закончив с оптимизацией работы аппарата думы, взялась за хозяйственные заботы — и начала с реконструкции парламентских туалетов. «Сортиры в думе, надо признать, были не ахти. Вот Наталья Александровна и решила навести порядок. И показать, кто в доме хозяин», — потешаются слухмейкеры в пиджаках и галстуках. Тюменский депутат отправится на передовую Депутат тюменской облдумы Роман Чуйко лично поедет в зону СВО, чтобы проследить за гуманитарным грузом, собранным региональным отделением ОНФ. По словам слухачей, такое решение законодатель принял на фоне участившихся слухов о проблемах с доставкой «гуманитарки» военнослужащим. «Теперь, когда фуры с грузом уходят за „красную линию“, никто не знает, что с ними произойдет. В худшем случае — они могут достаться противнику, а как минимум — груз может быть растерян или распродан. Поэтому Чуйко поедет лично. Будет конвой. Выезд запланирован на 12 февраля», — сообщают инсайдеры. Депутаты не хотят платить за свои авто Фото: Денис Моргунов © URA.RU В кулуарах гордумы не поддержали платные парковки В курилках городской думы Тюмени многие депутаты нелестно высказываются об инициативе мэрии по теме расширения зоны платных парковок. Бунтовщики уверяют, что идея администрации непродуманная. «Сейчас то время, когда почти у каждого жителя есть машина. Это прогресс, от этого никуда не деться. Поэтому все парковки забиты. И люди в этом не виноваты, почему они должны платить за прогресс рублем? Это решение не продуманное и не для людей», — негодуют недовольные. Хотя есть мнение, что депутаты, живущие в центре, просто не хотят платить за свои машины. Жены тюменских мобилизованных ждут мужей в отпуск Среди жен мобилизованных тюменцев ходит слух, что их мужьям начали давать отпуска. Уже составлены графики, и первые партии вот-вот отправятся на побывку домой. «Ждут с пирогами. Уже планируют встречу, заранее приглашают родственников и придумывают, как интереснее провести досуг. Мужчины там, за ленточкой, сами в нетерпении и поскорее хотят вернуться домой. Вот только как потом возвращаться обратно — другой вопрос. Дома-то всегда лучше, но долг никто не отменял», — делятся сплетники. Тюменскому военкому Алексею Куличкову следует внимательнее проверять списки, когда его солдаты будут возвращаться из отпуска на место службы. А то загуляют и бегай, ищи их каждого, только работы себе добавляй, смеются слухачи. Роман Тютюник (на фото — слева) прикроет нерадивого прокурора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Высокопоставленный прокурор спасет от позора тюменского коллегу Ходят слухи, что заместитель прокурора Тюмени Виктор Шальнев вскоре покинет Тюмень ради должности в другом регионе России. Якобы смену места работы ему обеспечит высокопоставленный давний товарищ — прокурор Красноярского края Роман Тютюник. «Шальнев и Тютюник, который ранее был первым зампрокурора Тюменской области, знакомы сто лет и близко дружат. Есть версия, что Виктор Сергеевич сам попросил забрать его из Тюмени. А все дело в том, что новому прокурору города Владимиру Бондарчуку (назначен в октябре 2022 года — прим. URA.RU) совсем не по нраву слава, которую имеет его заместитель. В городской прокуратуре все знают, что Шальнев, скажем так, неравнодушен к коллегам женского пола и порой излишне активно добивается их внимания. Якобы даже в ультимативной форме. А девушки идут жаловаться к начальству. Так что зампрокурора навострил лыжи в Восточную Сибирь», — докладывают сплетники. Силовик, бравший взятки, скрывал и другие доходы Поговаривают, что бывший начальник дежурного отделения полка ДПС регионального управления ГИБДД Максим Бирюков, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в крышевании штрафстоянок, нарушил антикоррупционное законодательство не только в этой части. «После того, как „всплыла“ история со взятками, про Бирюкова вскрылись и другие подробности. В частности он не хотел демонстрировать начальству свой настоящий доход, поэтому в период декларационной кампании не отчитался о деньгах, которые получал за сдачу в аренду жилья и продажи автомобиля. Что это за квартира, которую он сдавал, и на какие деньги она была приобретена, оставим за кадром. Ясно одно: не уволили бы за взятки, уволили бы за вранье», — судачат источники. Инесса Брандербург надеется на снисхождение суда Фото: Денис Моргунов © URA.RU Обокравшая банк топ-менеджер могла сдаться добровольно Инсайдеры недоумевают и удивляются истории о том, как обвиняемая в краже полумиллиарда рублей из «Сибирского банка реконструкции и развития» Инесса Бранденбург попалась в руки полицейских. Ведь при должной смекалке российские силовики не смогли бы до нее добраться при всем их желании. «Дело в том, что у Инессы Родриховны двойное гражданство. Она не только россиянка, но еще и полноправная гражданка Германии. И в 2020 году, когда РФ потребовала выдать Бранденбург, немцы просто отказали. Мол, своих не сдаем. Ну, а по итогу задержали женщину в Испании, но уже в 2021-м. Так зачем же она, зная, что находится в розыске, решила выехать из безопасной ФРГ? Это либо великая недальновидность, либо сухой расчет. Возможно, Бранденбург так устала жить в стрессе, что решила покаяться и получить свое наказание. Тем более что у ее подельников оно оказалось небольшим (три и четыре года лишения свободы — прим. URA.RU), а адвокаты Инессы сейчас настаивают, что ее вклад в преступление был куда меньше. Глядишь, обойдется без реального заключения. Зато после можно будет жить не оглядываясь», — размышляют источники. Бдительные тюменцы крадут работу у силовиков Говорят, что после принятия новых правил выгула собак, жители Тюменской области теперь особо внимательно следят за соседями, чьи питомцы, по их мнению, выгуливаются не должным образом. Мол, негоже собачку выше 50 сантиметров вести без поводка и без намордника. «После случая с укушенным ребенком „любители“ собак активизировались. Поймают так из-за угла и давай пытать, почему без намордника, где ваш поводок? Оно и правильно. Потом случится беда, греха не оберешься. А так лучшая борьба с преступлениями — их профилактика», — считают сплетники. Такой боевой настрой от граждан не может остаться без внимания Леонида Коломийца, начальника УМВД по Тюменской области. И народ бдит, и у полиции работы убавится. Городские медики завидуют сельским коллегам Фото: Николай Бастриков © URA.RU Врачам из Тюмени не хватает денег В среде врачебной тусовки опять нашлись недовольные. Причина банальна и проста — деньги. Точнее, их количество. Почему, вопрошают, сплетники, сельским врачам и участки, и подъемные, и зарплаты выше, чем у городских? «Если так все разбегутся по селам, то кто же тогда в городе останется работать? Надо бы какую-то надбавку и для местных врачей придумать. А то что это, одним все, а другим — ничего?! У городских и больных больше и всяких проверок-переработок. Несправедливо. Наталье Логиновой, директору департамента здравоохранения Тюменской области стоит присмотреться к бунтовщикам внимательнее», — возмущаются слухачи. Строительство новой школы грозит еще одним скандалом Инсайдеры докладывают, что строительство школы в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени может обернуться для властей новым витком недовольства от жителей. Поговаривают, что особо внимательные тюменцы усмотрели в проектной документации возмутивший их факт. «Совсем недавно граждане микрорайона Березняки, которые новую школу ждут с 2018 года, завалили страницу губернатора Александра Моора жалобами. Дескать, почему одним на строительство денег дали, а другие должны еще несколько лет томиться в ожидании? Ведь проектная документация на учреждение в Березняковском давным-давно готова. И что мы видим в документах по школе в Мелиораторов? Подрядчику прямым текстом говорят: возьмите проект Березняковской школы и сделайте новый на основе него! Это то ли сарказм такой, то ли издевательство. Но, скорее всего, экономия бюджета. Зачем придумывать колесо, когда вот оно, готовое? Новая школа — это хорошо, но за жителей Березняков, в которых, кстати, рос сам Моор, обидно. И чем они главе региона не угодили?» — недоумевают слухачи. Павел Меньщиков научит бизнес, как противостоять надзорным органам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Омбудсмен поможет местному бизнесу «отрастить клыки и когти» Поговаривают, что тюменский омбудсмен хочет упростить себе работу и научить бизнес «огрызаться» на проверяющие структуры. Предприниматели делятся друг с другом предположениями, что Павел Меньщиков именно для этого проводит встречи в районах Тюменской области. «Мы в Тюмени уже давно знаем, как с кем разговаривать в случае проверок, каких-то трудностей. И многие вопросы решаем сами, без правозащитника. А в районах с этим похуже, им надо объяснять. Наверное, наш омбудсмен хочет уменьшить количество обращений, облегчить себе жизнь и улучшить статистику», — делают вывод предприниматели. Управляющим компаниям поставят жесткий ультиматум Ходят слухи, что в городской администрации недовольны работой почти всех управляющих компаний. Между собой коммунальщики шепчутся: скоро это приведет к тому, что власти выставят очень жесткий ультиматум. «На нас стали постоянно жаловаться в администрацию, в государственную жилищную инспекцию, даже за мелкие какие-то недочеты, которые можно было бы при обращении решить. Людям так проще, чем решать вопросы. Мы же все понимаем, что у властей есть способы устроить нам проблемы и не дать работать в Тюмени», — разводят руками слухачи. Нефтегазовому сектору грозит простой оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупные компании потеряют миллиарды на контрактах Менеджеры тюменских нефтегазовых гигантов на неформальных встречах делятся опасениями потерять большие деньги на контрактах с поставщиками запчастей и услуг. Якобы после того, как началось ориентирование на импортозамещение, появилось много производителей, не заслуживающих доверия. Например, «Транснефть-Сибирь» десять раз судилась в 2022 году из-за неисполненных договоров. Самый крупный иск почти на 740 тысяч рублей предприятие подавало на теплоснабжающую компанию «Тавда — Уют». В 2023 году таких судов будет больше, поговаривают слухачи. «Даже в нефтегазовом кластере у нас есть компании на грани банкротства, и им помогают получать заказы. Если они так плохо ведут бизнес, то могут и провалить контракты. Придется искать новых поставщиков и терять деньги на простое оборудования», — переживают нефтяники. Тюменские бизнесмены отказываются от параллельного импорта товаров из Казахстана Говорят, что тюменские бизнесмены перестали закупать в Казахстане товары, которые из-за санкций больше нельзя приобрести в РФ. По словам слухачей, это связано с тем, что местные предприниматели стали просить за продукцию ушедших из России брендов слишком большие деньги. «Казахи, конечно, всегда считались талантливыми бизнесменами. Но в этот раз они перегнули: ту же оригинальную Coca-Cola дешевле заказать в США, чем закупить у них. То же самое касается квадрокоптеров и другой продвинутой техники. Большинство тюменских предпринимателей перестали использовать соседнюю республику для организации параллельного импорта. Что вполне логично», — резюмируют сплетники. Жители ХМАО и ЯНАО активно бронируют номера в отелях Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюмень готовится к внеочередному наплыву северян Ходят слухи, что жители ХМАО и ЯНАО начали активно бронировать гостиницы Тюмени на предстоящие длинные февральские праздничные дни. В этом году россияне будут отдыхать четыре дня подряд: с 23 по 26 февраля. По словам слухмейкеров, северяне решили этим воспользоваться. «В тюменских гостиницах действительно активно скупают номера на этот период. В основном это делают жители ХМАО и ЯНАО. Людей можно понять: ехать до Тюмени им недалеко. При этом на юге области вполне можно организовать себе мини-отпуск на эти четыре дня», — считают слухачи. Тюменская порнозвезда забросила соцсети Знающие люди поговаривают, что тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) перестала вести соцсети и забросила свой видеоблог на Youtube. Инсайдеры считают, что актриса фильмов для взрослых устала от назойливого внимания со стороны поклонников ее творчества, которые далеко не всегда ведут себя адекватно в сети. «В комментариях под публикациями Лолы Тейлор в той же соцсети „ВКонтакте“ традиционно очень много негатива. Часто Бушуеву там просто оскорбляют. Видимо, она устала от подобного внимания и решила ослабить свою интернет-активность. А может быть, готовится к громкому камбэку», — судачат слухачи. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. 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Говорят, что тюменцы зря ополчились на губернатора Александра Моора из-за несостоявшегося сноса домов в Зареке — глава региона невольно стал объектом гнева вместо мэра Тюмени. Впрочем, Моору не до этого — он готовится к визиту в Кремль — чиновнику уже обозначили примерную дату поездки. Кроме того, в свежих «Слухах»: вице-спикер затеяла ремонт туалетов в облдуме, врачам не хватает денег, а порно-звезда бросила своих поклонников. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моору обозначили дату визита в Москву В Желтом доме ходит слух, что губернатору Тюменской области Александру Моору уже согласовали в администрации президента РФ ориентировочную дату визита в Кремль. Якобы глава региона отчитается перед Владимиром Путиным сразу после того, как тот выступит с долгожданным посланием. «Согласно инсайдерской информации, послание президента намечено на 20-е числа февраля. После этого Путин устроит серию встреч с губернаторами, чьи сроки полномочий истекают осенью. Вероятно, Моор как глава важного региона будет в числе первых — стало быть, в Москву полетит в марте», — шепчутся инсайдеры. В АП похвалили тюменского губернатора Сплетники из Желтого дома поговаривают, что губернатор Александр Моор получил похвалу из администрации президента РФ за работу над проектом Кремля «Движение первых». По итогам первых трех месяцев, Тюменская область выбилась в лидеры по развитию движения. По словам слухачей, демонстративное внимание Моора к проекту вызвано его желанием укрепить поддержку АП перед выборами. «Ему было приятно получить высокую оценку своей работе. Дружба с АП для него сейчас очень важна. Это видно из того, с каким трепетом он отнесся к „Движению первых“, в отличие от многих других губернаторов: выделил помещение рядом с облдумой, открыл более ста ячеек, привлек сильный совет. Конечно, он рассчитывал на похвалу», — сплетничают слухачи. Моор принял на себя удар за мэра Кухарука Слухачи из тюменского правительства продолжают обсуждать тему межвузовского кампуса — провального предвыборного проекта губернатора Моора. По их словам, общественность несправедливо ополчилась на главу региона из-за планируемого сноса жилых домов в районе Старой Зареки. «На Мооре тут чисто медийная вина. Его обвинили как руководителя проекта, но исполнителем-то была мэрия, это ее зона ответственности, земля городская и за КРТ отвечает не Моор, а глава Тюмени Руслан Кухарук. Однако мэр камней в свою сторону избежал, потому что медийно в этот проект не влезал. Возможно, по личной инициативе, а возможно — губернатор сам никого к своему детищу не подпускал», — возмущаются сплетники. Мэру удалось пересадить тюменцев на общественный транспорт Ходят слухи, что после расширения платной парковочной зоны в центре Тюмени, многие горожане пересели с личного транспорта на маршрутки и автобусы. По мнению слухачей, далеко не все готовы платить за стоянку своего автомобиля, а припарковать его в «центральных дворах» теперь просто нереально. «На платных парковках в центре Тюмени всегда есть свободные места. Чего не скажешь о соседних дворах: там машин всегда под завязку. Так что, можно сказать, план мэра города Руслана Кухарука сработал: тюменцы, работающие в центре, действительно начали пользоваться общественным транспортом, а не личным», — считают слухачи. Вице-спикер озабочена состоянием туалетов в облдуме В коридорах Тюменской областной думы вовсю обсуждают активность зампредседателя регионального парламента Натальи Шевчик. Якобы депутат, закончив с оптимизацией работы аппарата думы, взялась за хозяйственные заботы — и начала с реконструкции парламентских туалетов. «Сортиры в думе, надо признать, были не ахти. Вот Наталья Александровна и решила навести порядок. И показать, кто в доме хозяин», — потешаются слухмейкеры в пиджаках и галстуках. Тюменский депутат отправится на передовую Депутат тюменской облдумы Роман Чуйко лично поедет в зону СВО, чтобы проследить за гуманитарным грузом, собранным региональным отделением ОНФ. По словам слухачей, такое решение законодатель принял на фоне участившихся слухов о проблемах с доставкой «гуманитарки» военнослужащим. «Теперь, когда фуры с грузом уходят за „красную линию“, никто не знает, что с ними произойдет. В худшем случае — они могут достаться противнику, а как минимум — груз может быть растерян или распродан. Поэтому Чуйко поедет лично. Будет конвой. Выезд запланирован на 12 февраля», — сообщают инсайдеры. В кулуарах гордумы не поддержали платные парковки В курилках городской думы Тюмени многие депутаты нелестно высказываются об инициативе мэрии по теме расширения зоны платных парковок. Бунтовщики уверяют, что идея администрации непродуманная. «Сейчас то время, когда почти у каждого жителя есть машина. Это прогресс, от этого никуда не деться. Поэтому все парковки забиты. И люди в этом не виноваты, почему они должны платить за прогресс рублем? Это решение не продуманное и не для людей», — негодуют недовольные. Хотя есть мнение, что депутаты, живущие в центре, просто не хотят платить за свои машины. Жены тюменских мобилизованных ждут мужей в отпуск Среди жен мобилизованных тюменцев ходит слух, что их мужьям начали давать отпуска. Уже составлены графики, и первые партии вот-вот отправятся на побывку домой. «Ждут с пирогами. Уже планируют встречу, заранее приглашают родственников и придумывают, как интереснее провести досуг. Мужчины там, за ленточкой, сами в нетерпении и поскорее хотят вернуться домой. Вот только как потом возвращаться обратно — другой вопрос. Дома-то всегда лучше, но долг никто не отменял», — делятся сплетники. Тюменскому военкому Алексею Куличкову следует внимательнее проверять списки, когда его солдаты будут возвращаться из отпуска на место службы. А то загуляют и бегай, ищи их каждого, только работы себе добавляй, смеются слухачи. Высокопоставленный прокурор спасет от позора тюменского коллегу Ходят слухи, что заместитель прокурора Тюмени Виктор Шальнев вскоре покинет Тюмень ради должности в другом регионе России. Якобы смену места работы ему обеспечит высокопоставленный давний товарищ — прокурор Красноярского края Роман Тютюник. «Шальнев и Тютюник, который ранее был первым зампрокурора Тюменской области, знакомы сто лет и близко дружат. Есть версия, что Виктор Сергеевич сам попросил забрать его из Тюмени. А все дело в том, что новому прокурору города Владимиру Бондарчуку (назначен в октябре 2022 года — прим. URA.RU) совсем не по нраву слава, которую имеет его заместитель. В городской прокуратуре все знают, что Шальнев, скажем так, неравнодушен к коллегам женского пола и порой излишне активно добивается их внимания. Якобы даже в ультимативной форме. А девушки идут жаловаться к начальству. Так что зампрокурора навострил лыжи в Восточную Сибирь», — докладывают сплетники. Силовик, бравший взятки, скрывал и другие доходы Поговаривают, что бывший начальник дежурного отделения полка ДПС регионального управления ГИБДД Максим Бирюков, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в крышевании штрафстоянок, нарушил антикоррупционное законодательство не только в этой части. «После того, как „всплыла“ история со взятками, про Бирюкова вскрылись и другие подробности. В частности он не хотел демонстрировать начальству свой настоящий доход, поэтому в период декларационной кампании не отчитался о деньгах, которые получал за сдачу в аренду жилья и продажи автомобиля. Что это за квартира, которую он сдавал, и на какие деньги она была приобретена, оставим за кадром. Ясно одно: не уволили бы за взятки, уволили бы за вранье», — судачат источники. Обокравшая банк топ-менеджер могла сдаться добровольно Инсайдеры недоумевают и удивляются истории о том, как обвиняемая в краже полумиллиарда рублей из «Сибирского банка реконструкции и развития» Инесса Бранденбург попалась в руки полицейских. Ведь при должной смекалке российские силовики не смогли бы до нее добраться при всем их желании. «Дело в том, что у Инессы Родриховны двойное гражданство. Она не только россиянка, но еще и полноправная гражданка Германии. И в 2020 году, когда РФ потребовала выдать Бранденбург, немцы просто отказали. Мол, своих не сдаем. Ну, а по итогу задержали женщину в Испании, но уже в 2021-м. Так зачем же она, зная, что находится в розыске, решила выехать из безопасной ФРГ? Это либо великая недальновидность, либо сухой расчет. Возможно, Бранденбург так устала жить в стрессе, что решила покаяться и получить свое наказание. Тем более что у ее подельников оно оказалось небольшим (три и четыре года лишения свободы — прим. URA.RU), а адвокаты Инессы сейчас настаивают, что ее вклад в преступление был куда меньше. Глядишь, обойдется без реального заключения. Зато после можно будет жить не оглядываясь», — размышляют источники. Бдительные тюменцы крадут работу у силовиков Говорят, что после принятия новых правил выгула собак, жители Тюменской области теперь особо внимательно следят за соседями, чьи питомцы, по их мнению, выгуливаются не должным образом. Мол, негоже собачку выше 50 сантиметров вести без поводка и без намордника. «После случая с укушенным ребенком „любители“ собак активизировались. Поймают так из-за угла и давай пытать, почему без намордника, где ваш поводок? Оно и правильно. Потом случится беда, греха не оберешься. А так лучшая борьба с преступлениями — их профилактика», — считают сплетники. Такой боевой настрой от граждан не может остаться без внимания Леонида Коломийца, начальника УМВД по Тюменской области. И народ бдит, и у полиции работы убавится. Врачам из Тюмени не хватает денег В среде врачебной тусовки опять нашлись недовольные. Причина банальна и проста — деньги. Точнее, их количество. Почему, вопрошают, сплетники, сельским врачам и участки, и подъемные, и зарплаты выше, чем у городских? «Если так все разбегутся по селам, то кто же тогда в городе останется работать? Надо бы какую-то надбавку и для местных врачей придумать. А то что это, одним все, а другим — ничего?! У городских и больных больше и всяких проверок-переработок. Несправедливо. Наталье Логиновой, директору департамента здравоохранения Тюменской области стоит присмотреться к бунтовщикам внимательнее», — возмущаются слухачи. Строительство новой школы грозит еще одним скандалом Инсайдеры докладывают, что строительство школы в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени может обернуться для властей новым витком недовольства от жителей. Поговаривают, что особо внимательные тюменцы усмотрели в проектной документации возмутивший их факт. «Совсем недавно граждане микрорайона Березняки, которые новую школу ждут с 2018 года, завалили страницу губернатора Александра Моора жалобами. Дескать, почему одним на строительство денег дали, а другие должны еще несколько лет томиться в ожидании? Ведь проектная документация на учреждение в Березняковском давным-давно готова. И что мы видим в документах по школе в Мелиораторов? Подрядчику прямым текстом говорят: возьмите проект Березняковской школы и сделайте новый на основе него! Это то ли сарказм такой, то ли издевательство. Но, скорее всего, экономия бюджета. Зачем придумывать колесо, когда вот оно, готовое? Новая школа — это хорошо, но за жителей Березняков, в которых, кстати, рос сам Моор, обидно. И чем они главе региона не угодили?» — недоумевают слухачи. Омбудсмен поможет местному бизнесу «отрастить клыки и когти» Поговаривают, что тюменский омбудсмен хочет упростить себе работу и научить бизнес «огрызаться» на проверяющие структуры. Предприниматели делятся друг с другом предположениями, что Павел Меньщиков именно для этого проводит встречи в районах Тюменской области. «Мы в Тюмени уже давно знаем, как с кем разговаривать в случае проверок, каких-то трудностей. И многие вопросы решаем сами, без правозащитника. А в районах с этим похуже, им надо объяснять. Наверное, наш омбудсмен хочет уменьшить количество обращений, облегчить себе жизнь и улучшить статистику», — делают вывод предприниматели. Управляющим компаниям поставят жесткий ультиматум Ходят слухи, что в городской администрации недовольны работой почти всех управляющих компаний. Между собой коммунальщики шепчутся: скоро это приведет к тому, что власти выставят очень жесткий ультиматум. «На нас стали постоянно жаловаться в администрацию, в государственную жилищную инспекцию, даже за мелкие какие-то недочеты, которые можно было бы при обращении решить. Людям так проще, чем решать вопросы. Мы же все понимаем, что у властей есть способы устроить нам проблемы и не дать работать в Тюмени», — разводят руками слухачи. Крупные компании потеряют миллиарды на контрактах Менеджеры тюменских нефтегазовых гигантов на неформальных встречах делятся опасениями потерять большие деньги на контрактах с поставщиками запчастей и услуг. Якобы после того, как началось ориентирование на импортозамещение, появилось много производителей, не заслуживающих доверия. Например, «Транснефть-Сибирь» десять раз судилась в 2022 году из-за неисполненных договоров. Самый крупный иск почти на 740 тысяч рублей предприятие подавало на теплоснабжающую компанию «Тавда — Уют». В 2023 году таких судов будет больше, поговаривают слухачи. «Даже в нефтегазовом кластере у нас есть компании на грани банкротства, и им помогают получать заказы. Если они так плохо ведут бизнес, то могут и провалить контракты. Придется искать новых поставщиков и терять деньги на простое оборудования», — переживают нефтяники. Тюменские бизнесмены отказываются от параллельного импорта товаров из Казахстана Говорят, что тюменские бизнесмены перестали закупать в Казахстане товары, которые из-за санкций больше нельзя приобрести в РФ. По словам слухачей, это связано с тем, что местные предприниматели стали просить за продукцию ушедших из России брендов слишком большие деньги. «Казахи, конечно, всегда считались талантливыми бизнесменами. Но в этот раз они перегнули: ту же оригинальную Coca-Cola дешевле заказать в США, чем закупить у них. То же самое касается квадрокоптеров и другой продвинутой техники. Большинство тюменских предпринимателей перестали использовать соседнюю республику для организации параллельного импорта. Что вполне логично», — резюмируют сплетники. Тюмень готовится к внеочередному наплыву северян Ходят слухи, что жители ХМАО и ЯНАО начали активно бронировать гостиницы Тюмени на предстоящие длинные февральские праздничные дни. В этом году россияне будут отдыхать четыре дня подряд: с 23 по 26 февраля. По словам слухмейкеров, северяне решили этим воспользоваться. «В тюменских гостиницах действительно активно скупают номера на этот период. В основном это делают жители ХМАО и ЯНАО. Людей можно понять: ехать до Тюмени им недалеко. При этом на юге области вполне можно организовать себе мини-отпуск на эти четыре дня», — считают слухачи. Тюменская порнозвезда забросила соцсети Знающие люди поговаривают, что тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) перестала вести соцсети и забросила свой видеоблог на Youtube. Инсайдеры считают, что актриса фильмов для взрослых устала от назойливого внимания со стороны поклонников ее творчества, которые далеко не всегда ведут себя адекватно в сети. «В комментариях под публикациями Лолы Тейлор в той же соцсети „ВКонтакте“ традиционно очень много негатива. Часто Бушуеву там просто оскорбляют. Видимо, она устала от подобного внимания и решила ослабить свою интернет-активность. А может быть, готовится к громкому камбэку», — судачат слухачи. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.