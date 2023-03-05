Адвокат: что делать, если в ЯНАО не дают жилье взамен аварийного

Без консультации с компетентным специалистом не стоит подписывать документы

06 марта 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Мэрия проводит оценку изымаемого жилого помещения, после чего предлагает заключить соглашение Фото: Размик Закарян © URA.RU Если органы местного самоуправления в ЯНАО не предоставляют жилье взамен изымаемого аварийного, необходимо сразу же обращаться за юридической помощью. Только специалист сможет разобраться в конкретной ситуации, определить, возникает ли право на предоставление жилого помещения взамен изымаемого. Без консультации не стоит подписывать документы, в том числе соглашения предоставляемые муниципалитетом. Это существенно затрудняет защиту прав и интересов, рассказал URA.RU адвокат Евгений Гудимов. «Самое надежное в этой ситуации — обратиться за юридической помощью. При этом, чтобы отстоять интересы доверителя, адвокатам нужно понимать, на каких условиях человек вселился в аварийное жилое помещение. Если вселение было законным, то необходимо реализовывать в полном объеме те права, которые законодатель предусмотрел для данной категории граждан», — пояснил он. Выселить человека из жилья возможно исключительно по судебному решению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гудимов отмечает, что согласно Конституции Российской Федерации, никто не может быть произвольно лишен жилища. Иными словами, если человек на законных основаниях проживает в жилом помещении, находящемся в доме, признанном аварийным, то полномочиями по его выселению не обладают ни администрация, ни правоохранительные органы. Выселить человека из жилья возможно исключительно по судебному решению. Также незаконно отключать коммуникации необходимые для жизни: электричество, воду, отопление. Если человек правомерно заселился в помещение ранее — имеет там регистрацию, прописан или живет на условиях социального найма, то выселить его никто не может. Это возможно только на основании судебных разбирательств. «По фактам выселений из жилых помещений судебные иски, как правило, подразделяются на две категории: выселение с предоставлением иного жилого помещения или денежной компенсации, либо без предоставления таковых. Во втором случае принятие судебного акта возможно только в случае самовольного и неправомерного вселения», — добавил адвокат. Сроки судебных разбирательств могут быть различными, все зависит от сложности конкретной ситуации. Иногда они могут достигать полутора лет и более. «В случае, если аварийный дом включен в региональную адресную программу, то по нормам Жилищного кодекса и сложившейся судебной практике у граждан возникает право выбора: получение денежной компенсации за изымаемое жилое помещение либо получение иного жилого помещения, которое должно соответствовать всем санитарно-техническим нормам и по площади быть не менее изымаемого. Это право является безусловным, и, в случае, если местные власти пытаются склонить к получению денежной компенсации, то нужно просто твердо стоять на своей позиции. И в любом случае жилое помещение рано или поздно будет предоставлено. Если предоставляемое жилое помещение будет по размеру больше, чем изымаемое, то администрация не вправе возложить на гражданина обязанность по выплате разницы стоимости. Это можно сделать только по соглашению сторон, которое вы вправе не подписывать», — уточнил специалист. Размер компенсации зависит от оценки жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Размер компенсации зависит от оценки жилья. Администрация проводит собственную оценку изымаемого жилого помещения, после чего предлагает собственнику изымаемого помещения заключить соглашение. В случае несогласия с оценкой, уже в рамках проведения судебного заседания, суд, по ходатайству стороны, назначает судебную экспертизу. И оценка, данная экспертом в рамках судебного рассмотрения дела, уже является окончательной. «Если вы не согласны с тем, что вам предлагают представители органов власти, необходимо идти в администрацию и говорить об этом. В любом случае, судебные разбирательства — это крайняя форма защиты своих прав и законных интересов. Прежде всего, нужно попробовать найти общий язык с органами муниципальной власти и остановиться на приемлемом варианте для обеих сторон. Зачастую это удается. Но только в том случае, если у сотрудников администрации будет понимание, что вы в полной мере понимаете свои права и готовы их отстаивать на любом уровне», — резюмировал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что мэрия в ЯНАО отказала нуждающейся семье в жилье. Тогда ситуацию удалось исправить благодаря вмешательству прокуратуры. В подобную ситуацию ранее попал и ямальский пенсионер. Мужчине предоставили лишь вагон-дом, который не соответствовал всем требованиям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если органы местного самоуправления в ЯНАО не предоставляют жилье взамен изымаемого аварийного, необходимо сразу же обращаться за юридической помощью. Только специалист сможет разобраться в конкретной ситуации, определить, возникает ли право на предоставление жилого помещения взамен изымаемого. Без консультации не стоит подписывать документы, в том числе соглашения предоставляемые муниципалитетом. Это существенно затрудняет защиту прав и интересов, рассказал URA.RU адвокат Евгений Гудимов. «Самое надежное в этой ситуации — обратиться за юридической помощью. При этом, чтобы отстоять интересы доверителя, адвокатам нужно понимать, на каких условиях человек вселился в аварийное жилое помещение. Если вселение было законным, то необходимо реализовывать в полном объеме те права, которые законодатель предусмотрел для данной категории граждан», — пояснил он. Гудимов отмечает, что согласно Конституции Российской Федерации, никто не может быть произвольно лишен жилища. Иными словами, если человек на законных основаниях проживает в жилом помещении, находящемся в доме, признанном аварийным, то полномочиями по его выселению не обладают ни администрация, ни правоохранительные органы. Выселить человека из жилья возможно исключительно по судебному решению. Также незаконно отключать коммуникации необходимые для жизни: электричество, воду, отопление. Если человек правомерно заселился в помещение ранее — имеет там регистрацию, прописан или живет на условиях социального найма, то выселить его никто не может. Это возможно только на основании судебных разбирательств. «По фактам выселений из жилых помещений судебные иски, как правило, подразделяются на две категории: выселение с предоставлением иного жилого помещения или денежной компенсации, либо без предоставления таковых. Во втором случае принятие судебного акта возможно только в случае самовольного и неправомерного вселения», — добавил адвокат. Сроки судебных разбирательств могут быть различными, все зависит от сложности конкретной ситуации. Иногда они могут достигать полутора лет и более. «В случае, если аварийный дом включен в региональную адресную программу, то по нормам Жилищного кодекса и сложившейся судебной практике у граждан возникает право выбора: получение денежной компенсации за изымаемое жилое помещение либо получение иного жилого помещения, которое должно соответствовать всем санитарно-техническим нормам и по площади быть не менее изымаемого. Это право является безусловным, и, в случае, если местные власти пытаются склонить к получению денежной компенсации, то нужно просто твердо стоять на своей позиции. И в любом случае жилое помещение рано или поздно будет предоставлено. Если предоставляемое жилое помещение будет по размеру больше, чем изымаемое, то администрация не вправе возложить на гражданина обязанность по выплате разницы стоимости. Это можно сделать только по соглашению сторон, которое вы вправе не подписывать», — уточнил специалист. Размер компенсации зависит от оценки жилья. Администрация проводит собственную оценку изымаемого жилого помещения, после чего предлагает собственнику изымаемого помещения заключить соглашение. В случае несогласия с оценкой, уже в рамках проведения судебного заседания, суд, по ходатайству стороны, назначает судебную экспертизу. И оценка, данная экспертом в рамках судебного рассмотрения дела, уже является окончательной. «Если вы не согласны с тем, что вам предлагают представители органов власти, необходимо идти в администрацию и говорить об этом. В любом случае, судебные разбирательства — это крайняя форма защиты своих прав и законных интересов. Прежде всего, нужно попробовать найти общий язык с органами муниципальной власти и остановиться на приемлемом варианте для обеих сторон. Зачастую это удается. Но только в том случае, если у сотрудников администрации будет понимание, что вы в полной мере понимаете свои права и готовы их отстаивать на любом уровне», — резюмировал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что мэрия в ЯНАО отказала нуждающейся семье в жилье. Тогда ситуацию удалось исправить благодаря вмешательству прокуратуры. В подобную ситуацию ранее попал и ямальский пенсионер. Мужчине предоставили лишь вагон-дом, который не соответствовал всем требованиям.