На закрытой встрече Моор сделал замечание нескольким депутатам

URA.RU удалось узнать содержание беседы

14 июля 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Александр Моор провел закрытую встречу с кандидатами в гордуму Тюмени от ЕР Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменский губернатор Александр Моор провел закрытую встречу с победителями праймериз «Единой России» по выборам в думу Тюмени. Участники рассказали агентству, что хотя общий тон этого разговора был положительным и губернатор делился знаниями, нескольких политиков Моор тут же и покритиковал. Пять лет назад — во время прошлых выборов в думу Тюмени — предвыборной встречи с губернатором у единороссов не было. В 2018 году Александру Моору было не до гордумы — он проводил собственную губернаторскую кампанию, стартовавшую неожиданно из-за перевода прежнего губернатора в правительство РФ. Поэтому от встречи, которую на днях провел Моор, можно было ожидать чего угодно (в том числе создания новой политической традиции). Губернатор Александр Моор дал установки кандидатам в гордуму, а также отчитал неактивных Фото: Денис Моргунов © URA.RU Источник агентства рассказал, что всего на встрече было около 30 человек. Не были приглашены кандидаты-списочники: Степан Киричук, Светлана Иванова и Дмитрий Осипов. Как сообщают источники, их не стали приглашать на мероприятие: проводить полноценные кампании предстоит только одномандатникам. Агентство связалось с кандидатами, которые были приглашены. Корреспондент связался с нынешними депутатами гордумы Екатериной Вешкурцевой и Натальей Проскуряковой, руководителем МГЕР Владимиром Сбитневым, директором школы №43 Дмитрием Бородиным, руководителем медиахолдинга «Сибинформбюро» Павлом Девайкиным. Рассказать о впечатлении от мероприятия все отказались, ссылаясь на строгую секретность собрания. В неофициальном порядке нам удалось узнать, что Александр Моор не стал рассыпать комплименты, и обсуждалась скорее проблемная повестка. Сам формат встречи был объяснен как подведение итогов праймериз, которые были проанализированы с самых разных ракурсов. В частности, губернатор обратил внимание собравшихся на то, что не все они оказались бесспорными лидерами. У некоторых кандидатов отставание от ближайших конкурентов было минимальным. Если для новичков это может быть объяснимо, то у известных депутатов такой результат губернатор трактует как сигнал о небезусловном авторитете депутатов в своих избирательных округах. На встрече с губернатором кандидаты в депутаты гордумы услышали, над чем им предстоит работать Фото: Денис Моргунов © URA.RU К таким «победителям» можно отнести нынешних депутатов Андрея Голоуса, Николая Моисеева, Александра Захарова, Юрия Коновалова. Комментируя предстоящую кампанию, Александр Моор призвал не надеяться на мобилизационный ресурс и политтехнологии. По его мнению, для победы каждому кандидату надо быть в диалоге со своими избирателями, проводить с ними встречи и мероприятия. Источники агентства расходятся в рассказах, приводил губернатор свою кампанию в качестве примера или нет. «Мы поняли главное, что нам не стоит мечтать избраться на рейтинге Александра Викторовича, придется работать самим», — рассказал участник встречи на условиях анонимности. Моор намекнул участникам встречи, что бороться за мандат нужно будет собственными силами, а не надеяться победить благодаря рейтингу губернатора Фото: Николай Бастриков © URA.RU По мнению политолога Александра Безделова, продемонстрированное внимание губернатора к городским выборам обусловлено двумя факторами: изменением политической и экономической ситуации в стране и регионе (в сравнении с 2018 годом) и появлением большого количества новых кандидатов, идущих на выборы впервые. Доверить их самим себе означало бы пойти на риск: могут не набрать необходимый процент либо совершить глупость, проводя кампанию, идущую одновременно с губернаторскими выборами. Политолог Аркадий Либерман считает, что прошедшая встреча носит мотивационный характер: «Встреча, безусловно, с ярким партийным окрасом. К тому же, для кандидатов — это сильно мотивирующий шаг. Проведение такого рода встреч — нормальная практика». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский губернатор Александр Моор провел закрытую встречу с победителями праймериз «Единой России» по выборам в думу Тюмени. Участники рассказали агентству, что хотя общий тон этого разговора был положительным и губернатор делился знаниями, нескольких политиков Моор тут же и покритиковал. Пять лет назад — во время прошлых выборов в думу Тюмени — предвыборной встречи с губернатором у единороссов не было. В 2018 году Александру Моору было не до гордумы — он проводил собственную губернаторскую кампанию, стартовавшую неожиданно из-за перевода прежнего губернатора в правительство РФ. Поэтому от встречи, которую на днях провел Моор, можно было ожидать чего угодно (в том числе создания новой политической традиции). Источник агентства рассказал, что всего на встрече было около 30 человек. Не были приглашены кандидаты-списочники: Степан Киричук, Светлана Иванова и Дмитрий Осипов. Как сообщают источники, их не стали приглашать на мероприятие: проводить полноценные кампании предстоит только одномандатникам. Агентство связалось с кандидатами, которые были приглашены. Корреспондент связался с нынешними депутатами гордумы Екатериной Вешкурцевой и Натальей Проскуряковой, руководителем МГЕР Владимиром Сбитневым, директором школы №43 Дмитрием Бородиным, руководителем медиахолдинга «Сибинформбюро» Павлом Девайкиным. Рассказать о впечатлении от мероприятия все отказались, ссылаясь на строгую секретность собрания. В частности, губернатор обратил внимание собравшихся на то, что не все они оказались бесспорными лидерами. У некоторых кандидатов отставание от ближайших конкурентов было минимальным. Если для новичков это может быть объяснимо, то у известных депутатов такой результат губернатор трактует как сигнал о небезусловном авторитете депутатов в своих избирательных округах. К таким «победителям» можно отнести нынешних депутатов Андрея Голоуса, Николая Моисеева, Александра Захарова, Юрия Коновалова. Комментируя предстоящую кампанию, Александр Моор призвал не надеяться на мобилизационный ресурс и политтехнологии. По его мнению, для победы каждому кандидату надо быть в диалоге со своими избирателями, проводить с ними встречи и мероприятия. Источники агентства расходятся в рассказах, приводил губернатор свою кампанию в качестве примера или нет. «Мы поняли главное, что нам не стоит мечтать избраться на рейтинге Александра Викторовича, придется работать самим», — рассказал участник встречи на условиях анонимности. По мнению политолога Александра Безделова, продемонстрированное внимание губернатора к городским выборам обусловлено двумя факторами: изменением политической и экономической ситуации в стране и регионе (в сравнении с 2018 годом) и появлением большого количества новых кандидатов, идущих на выборы впервые. Доверить их самим себе означало бы пойти на риск: могут не набрать необходимый процент либо совершить глупость, проводя кампанию, идущую одновременно с губернаторскими выборами. Политолог Аркадий Либерман считает, что прошедшая встреча носит мотивационный характер: «Встреча, безусловно, с ярким партийным окрасом. К тому же, для кандидатов — это сильно мотивирующий шаг. Проведение такого рода встреч — нормальная практика».