Тюменские слухи: мигранты уйдут со строек в IT

О модном люксе для Слуцкого, новых хозяевах «Потаскуя» и шмотках из 80-х. Выпуск 1052

08 декабря 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пока в кулуарах гадают, почему главный спонсор эсеров Пискайкин решил сыграть в нейтралитет и уйти сторону от внутриполитических разборок, в Ишиме готовятся ябедничать Путину. Тем временем, тюменскую топ-чиновницу Ольгу Мамонтову сватают в Курган. Также в свежих слухах: почему Светлану Иванову называют «стесняшкой», за что тюменцы завидуют жителям ХМАО, и зачем подросткам одежда из 80-х. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Лидер ЛДПР Слуцкий остановился в VIP-отеле Сплетники обсуждают роскошный номер, в котором остановился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, приехав в Тюмень. Политику забронировали президентский номер в «Хилтоне». «Номер, действительно, президентский. Видимо, так понравился председателю партии, что он опоздал на первое мероприятие в рамках своего визита. Владимир Пискайкин (владелец отеля) умеет принимать почетных гостей!» — ехидничают слухачи. Чиновник из Тюмени возглавит аппарат курганского губернатора В политтусовке поговаривают, что на место руководителя аппарата губернатора Курганской области Вадима Шумкова рассматривается кандидатура из тюменского внутрипола. «Уволившаяся Оксана Куташи была из тюменской команды Шумкова. Он хочет заменить ее другим специалистом из Тюмени. По слухам, это будет руководитель аппарата губернатора Александра Моора Ольга Мамонтова», — сплетничают в курилках правительства. Светлана Иванова не горит желанием общаться с сотрудниками администрации Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спикер гордумы Тюмени стесняется чиновников В курилках городской думы поговаривают, что новый спикер городской думы Тюмени Светлана Иванова старается свести коммуникацию с сотрудниками мэрии к минимуму на заседаниях. «Она предпочитает требовать ответ у депутатов. Особенно у тех, с кем хорошо знакома. Сотрудников администрации пока, видимо, стесняется», — рассказывают инсайдеры. Пискайкин открестился от интриг Поговаривают, что лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин отказался от участия в клановых войнах, которые разгорелись в партии. «Депутаты Госдумы начали демарш против партийца Захара Прилепина и его людей. Волна дошла и до регионов: с региональными руководителями связываются, советуют выбрать сторону. Пискайкин занял нейтралитет. С федералами по этому вопросу старается вообще не общаться», — рассказывают инсайдеры. Детский омбудсмен отказалась резать ленточку без ребенка в кадре Слухачи докладывают о неоднозначной ситуации, которая произошла во время визита в Тюмень уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Во время мероприятия в центре для детей с ментальными расстройствами, омбудсмен не стала перерезать красную ленточку без участия одного из детей. «Так и сказала: а мы для кого этот центр открываем? Не поленилась, пошла в соседнее помещение и позвала с собой оттуда мальчика, чтобы он составил компанию ей и вице-губернатору Ольге Кузнечевских. Было видно, что ребенок вообще не понял, что от него хотят и зачем. Интересно, это так Мария Алексеевна решила напомнить, что не она главная на этом празднике, или просто захотела красивой картинки для СМИ?» — задаются вопросом инсайдеры. Вскоре президент узнает, что в богатой Тюмени денег хватает не на все Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменцы готовят обращение Путину Поговаривают, что жители Ишима собираются обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Поводом стало отсутствие ледового комплекса в городе. «Арену ждут уже не первый год. И люди решили действовать кардинально — собирают подписи и готовят видеообращению Путину. Хотя губернатор Моор на прямой линии дал понять, что объект дорогой и денег на него пока нет. Интересно, чем закончится эта история», — рассуждают сплетники. Ресторан для тюменских чиновников купили москвичи По словам слухачей, ресторан «Потаскуй», который находится прямо за областным правительством, покупают московские бизнесмены. «Сделка состоится в самое ближайшее время. Там обедают и ужинают правительственные чиновники. Наверное, прибыль получается неплохая», — зубоскалят инсайдеры Судприставы теряют документы и не видят в этом проблем Поговаривают, что в управлении тюменской службы судебных приставов настолько расслабились, что совершают вопиющие ошибки, но не видят причин их исправлять. «Недавно в одном из отделов просто потеряли важный документ — оригинал исполнительного листа. Когда взыскатель за ним обратился, приставы развели руками. Человеку посоветовали пойти в суд и самому истребовать дубликат бумаги, потратив свое время и нервы. При этом на вопрос о том, не хотели бы сами приставы этим заняться, ведь ошибка-то их, специалисты заявили, что это не входит в их обязанности», — рассказывают источники. Начисленные налоги повергли тюменцев в шок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Налоговая кошмарит тюменцев Ходят слухи, что в этом году налоговые органы в Тюмени допустили серьезные ошибки при начислениях. Якобы тюменцам пришли платежки на суммы в 10 раз больше тех, которые они должны платить. «Точно известно о случаях, когда людям за их новые квартиры налоги начислили, будто это нежилые помещения. Вместо 500 рублей будьте добры выложить 5 000! Хотя по всем документам помещения жилые, на них распространяется совсем другая ставка. Видимо, кто-то в инспекции нажал не ту кнопку. Самое ужасное, что пока тюменцы пишут жалобы и требуют пересчитать налоги, на неоплаченные суммы уже капают пени. То есть после людям еще и предстоит доказывать, что штрафы они платить не должны», — возмущаются сплетники. Тюменские мигранты уйдут со строек в IT Знающие люди поговаривают, что среди мигрантов, приехавших на заработки в Тюмень из стран ближнего зарубежья, вырос спрос на бесплатные курсы обучения IT. Мол, в свободное от работы время многие из них не отдыхают, а занимаются онлайн-обучением программированию. «Среди иностранцев действительно вырос спрос на курсы по обучению IT. Речь идет о самом базовом уровне, для начинающих. И при условии, что это бесплатно. Учиться за деньги мигранты пока, почему-то, не хотят», — резюмируют слухмейкеры. Тюменцы начали завидовать жителям ХМАО Ходят слухи, что после наступления морозов жители Тюменской области стали все чаще задаваться вопросом, почему в городах региона нет теплых остановочных комплексов, как в соседнем ХМАО. Мол, крепкие морозы в Тюмень приходят каждый год, а спрятаться от них в ожидании общественного транспорта негде. «В столице ХМАО, Ханты-Мансийске, есть несколько теплых остановок. Там, например, можно погреться и зарядить телефон. Почему такие не ставят в Тюмени — непонятно. Да, у нас тут не север, но живем мы рядом с севером. Почему бы властям не озадачиться решением этого вопроса?» — интересуются слухмейкеры. Сотрудники ГИБДД тоже не хотят морозиться на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за морозов на улицах Тюмени стало меньше полиции Поговаривают, что с наступлением аномальных морозов на дорогах Тюмени стало значительно меньше нарядов ГИБДД. По словам инсайдеров, сотрудники ДПС на фоне непогоды в целом стали реже останавливать автомобилистов даже для проверки документов. «На дорогах Тюмени стало меньше не только сотрудников ДПС, но и машин в целом. Многие тюменцы из-за морозов не смогли запустить свои автомобили. Видимо, в ГИБДД столкнулись с аналогичной проблемой», — отмечают инсайдеры. Тюменские школьники ищут способы проносить телефоны на уроки Ходят слухи, что тюменские школьники остались недовольны принятым законом о запрете использования смартфонов во время учебы. Теперь ученики договариваются между собой носить запасные телефоны и оставлять их укромных местах. «У всех же есть старенькие гаджеты, вот школьники и планируют их использовать в качестве запасных. А то как еще на контрольных списывать», — смеются слухачи. Тюменцы заработают в морозы на соседях Поговаривают, что тюменцы на улицах начали предлагать соседям помочь отогреть машины за деньги. «Сумма символическая — 200-300 рублей. Но вот так помочь за день нескольким водителям, и можно неплохо подзаработать. А учитывая, что морозы продержатся минимум до среды, бизнес на соседях станет прибыльным делом. Авось и разойдется по всем дворам», — делятся инсайдеры. За посещение уборной продавцам выкатывают штрафы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам тюменских магазинов красоты запретили есть и ходить в туалет Ходят слухи, что в Тюмени сотрудникам одной из сети магазинов косметики запретили в определенные часы обедать и даже выходить в туалет. «С 17:00 до 20:00 самый большой поток клиентов, поэтому выходить в это время строго запрещено, чтобы ни произошло. А если выяснят, что вы выходили даже в туалет — оштрафуют. Смена длится 13 часов, сесть и покушать тоже нельзя, только на ходу можно перекусывать», — шепчутся слухачи. Тюменские подростки скупают одежду из 80-х Знающие люди поговаривают, что после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» среди тюменских подростков резко вырос спрос на одежду, произведенную в 80-х годах прошлого века. По словам инсайдеров, юные тюменцы скупают на барахолках спортивные костюмы, шапки и обувь того времени. «Такая одежда продается и на онлайн-площадках бесплатных объявлений. Причем, после выхода сериала ее стоимость увеличилась в несколько раз. Но тюменских подростков это не останавливает. Экономят на обедах, копят — и покупают», — уверяют слухачи. Тюменские рестораторы обогатились из-за морозов Ходят слухи, что рестораторы Тюменской области стали зарабатывать значительно больше денег после того, как в регион пришли аномальные морозы. По словам инсайдеров, в некоторых случаях выручка предпринимателей выросла на 100% от прогнозируемого уровня. «Причина в том, что из-за холодов тюменцы стали проводить больше времени в кафе и ресторанах. Что логично: в -39 гулять на улице как-то не хочется. По прогнозам синоптиков, морозы уйдут из региона после 14 декабря. Как раз в этот период начнутся новогодние корпоративы. Так что тюменские рестораторы неплохо заработают под конец года», — отмечают инсайдеры. Мошенницы зовут тюменцев сходить в драмтеатр и разводят их на деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский театр используют для развода на деньги Сплетники сообщают, что до Тюмени докатилась волна мошенничеств, которыми преступники промышляют на сайтах знакомств. И в эту деятельность оказался втянут Тюменский драматический театр. «Мужчина начинает общаться с девушкой в приложении. В какой-то момент она предлагает сходить куда-то вместе. К примеру, в театр. Затем жертве скидывают ссылку на покупку билетов, которая является фишинговой: вводишь на сайте данные карты и они уходят мошенникам. Сейчас для развода тюменцев преступники используют Тюменский драмтеатр, жертвы пребывают в полной уверенности, что приобретают билеты на его постановки», — предупреждают источники. Известный рэпер открывает ресторан в Тюмени По слухам, рекрутеры московской компании «Frank by Баста» (сеть ресторанов, принадлежащая известному рэперу Басте) активно набирают персонал в Тюмени. На собеседовании, правда, никак не называют свою компанию. «Я искала работу помощником руководителя и меня позвали на собеседование. Долго говорили, я так и не поняла, что за компания. А после увидела, как женщина, которая меня собеседовала достает бумаги, а там написано „Frank by Баста“. Не понятно зачем такая скрытность, но может что-то грандиозное готовят», — рассказывают слухачи. Организаторы секс-вечеринок испугались закона о пропаганде ЛГБТ*… Организаторы вечеринок 18+ в свете последних разговоров о запрете ЛГБТ стали активно подчищать все видео и фото в своих соцсетях. Как злословят слухачи, раньше обнаженными девушками в недвусмысленных позах они людей на свои вечеринки привлекали, а сейчас подобного контента не сыскать. «Везде почистили! В своих тематических пабликах, в закрытых telegram-каналах. Раньше в каждом видео только и были, что целующиеся полуголые девушки, а сейчас ничего подобного! А ведь эти видео и привлекали основную аудиторию», — смеются слухачи. Тюмень попала в немилость после последнего концерта Дельфина Фото: Илья Московец © URA.RU Артисты не хотят ехать в Тюмень По слухам, в этом году количество концертов московских звезд «не первого эшелона», которые раньше заполняли такие залы, как «Дом Печати» и КТЗ «Байконур», существенно снизилось. Говорят, что всему виной поведение тюменцев. Мол, отказываются звезды ехать из-за нашей публики. Якобы в 2022 году на концерте Дельфина произошла неприятная потасовка, с тех пор и рейтинг Тюмени упал в глазах московских концертных директоров. По слухам, даже есть какой-то черный список городов, куда артисты не будут никогда ездить. И Тюмень — в нем. «Мы еще после пандемии не оправились — предпродажи никакие, рассчитать заранее, будешь ты в минусе или нет, нельзя. А тут еще и эта драка, прямо чуть ли не на глазах артиста. Какая у нас теперь будет репутация? Нам один промоутер из Москвы так и сказал: „Тюмень в ‚черном списке‘, это город, в который никто не хочет ехать“. У них теперь все туры из Екатеринбурга сразу в Новосибирск», — жалуются слухачи. Кстати, тот же Дельфин в этом году в Тюмень не приехал. Хотя до пандемии регулярно давал концерт раз в год. Из-за утренников для детей-инвалидов назревает скандал В одной из благотворительных организаций Тюмени разгорается скандал из-за подарков на утренниках для детей-инвалидов. Как рассказывают слухачи, недобросовестные родители могут продать свое место в списке на утренник или указать большее количество детей. «Мы каждый год по несколько дней проводим бесплатные елки с подарками для детей-инвалидов. Списки готовим заранее, там по 100-150 семей. Мы сами ищем благотворителей — это частные компании, сами готовим все выступления, нам никто особо не помогает. А они придумали перепродавать места. Или указывают двух детей, а по факту один. И получают подарки на двоих, говоря, что один приболел и не смог прийти. Это кошмар какой-то», — возмущаются слухачи. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией. Запрещена на территории страны. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

