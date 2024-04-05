Анастасия Волочкова: «Достойный мужчина сам меня найдет!»

Почему она общается с Никитой Джигурдой после скандала и не приезжает с гастролями на Урал

05 апреля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова любит участвовать в популярных шоу Фото предоставлено телеканалом ТНТ Балерина Анастасия Волочкова — востребованная личность в медиа-мире: ее то и дело приглашают участвовать в самых разных шоу и проектах. В интервью URA.RU Анастасия рассказала о съемках и проектах, мужчине мечты, недавнем скандале с Никитой Джигурдой, а также призналась, что хочет познакомиться с «Уральской банной гильдией» и раскрыла секрет, какие места посещает, когда приезжает в Екатеринбург. Анастасия Волочкова уверена, что о ней много говорят, потому что она интересна публике Фото: Размик Закарян © URA.RU — Вы часто становитесь центральной фигурой в скандалах. Как вы думаете, почему? — Я вообще часто становлюсь центральной фигурой в каких-либо обсуждениях просто потому, что я интересна. Я очень долго, годами, работала для того, чтобы мое имя стало брендом. Многие инсинуируют разные ситуации с моим именем, многие пиарятся на нем, не имея своего. Это говорит лишь о том, что мое имя интересно. Из любой ситуации могут вывернуть скандал, перевернув события или выдернув из контекста мои слова, сказанные в интервью. — Недавно в интернете бурно обсуждалось ваше видео с Никитой Джигурдой. Изменились ли ваши отношения после инцидента? — Наше видео с Никитой Джигурдой снято его бывшим помощником Женей после нашего выступления. Никита принимал участие в моем проекте «Балерина в зазеркалье цирка», исполнял песню «Небо» в роли Карабаса-Барабаса. После он приехал ко мне, так как мы с ним соседи, и мы очень весело отметили это выступление, не обошлось и без эпатажа. Но это все было абсолютно по-домашнему, тогда было смешно. И когда спустя год это видео было слито в сеть, я была абсолютно обескуражена, потому что это было бестактно со стороны того человека, который это сделал. Никита думает, что это и сделал как раз тот самый Женя, его бывший помощник, с которым они очень плохо прекратили сотрудничество. Женя потом пытался напроситься в мою команду, но его роли в ней я не видела. Потом он сделал мне одну очень некрасивую подставу, поэтому я с ним перестала общаться. — Как думаете, почему экс-помощник Никиты Джигурды так поступил? И как отреагировали ваши поклонники? — Никита думает, что у Жени был повод такое сделать, к тому же он был единственным обладателем этого видео. Но как говорит Прохор Шаляпин, мы по сравнению с ними — святые люди! Дома я могу делать то, что я хочу. А моим настоящим поклонникам совершенно все равно, чем я занимаюсь дома. Они приходят на мои выступления и шоу, и реагируют на них с восторгом и с гордостью за то, что у меня получаются самые грандиозные проекты. По крайней мере в танцевальном искусстве моим шоу аналогов нет. Да и, кстати, они могут дать фору некоторым шоу наших звезд, потому что над визуальной частью (видеоконтентом) моих шоу работает команда моего продюсера Эрика Исламова «Астро Люмен». Это лидирующая компания по новейшим технологиям и нейросетям. Мой видеоконтент в шоу уникальный и грандиозный. Не так давно балерина стала участницей шоу «Это нормально?» Фото предоставлено телеканалом ТНТ — Кстати, о программах, вы часто появляетесь на ток-шоу. Сейчас зрители все чаще видят вас в «Это нормально?» Почему вы участвуете в подобных проектах и хотите ли поучаствовать где-то еще? — Я сейчас участвую везде, я нарасхват. Очень много съемок и предложений, выбираю я только достойные. «Это нормально?» показалась мне очень позитивной программой, это новый проект, новый формат, с прекрасными ведущими Олей Бузовой и Димой Дибровым. В студии всегда царит замечательная атмосфера, можно встретить очень интересных людей и выслушать их мнение. Думаю, что этот проект будет жить, и я желаю ему процветания. Всегда буду рада принять участие. — Расскажите об интересном или смешном случае на съемках шоу «Это нормально». — Был смешной случай. В студии обсуждали вопрос «Нормально ли, что мужчина танцует на пилоне?» Сначала я ответила, что это не нормально, потому что это больше подходит женщинам. Но когда вышел человек и настолько профессионально показал номер, что я удивилась. Мне предложили попробовать тоже что-то выполнить. Я согласилась, хотя и не умею танцевать на пилоне. Правда, без моего фирменного шпагата не обошлось. Это было весело, забавно и позитивно. — Говоря о танцах, кого бы назвали ярким представителем балета сейчас? Думали ли когда-нибудь записать курсы по балету? — Яркий представитель всегда был, есть и будет — Николай Цискаридзе, мой друг и партнер. Записывать курсы по балету не считаю нужным, так как это просто бессмысленно. Я приглашаю всех на свои открытые мастер-классы и открытые репетиции на свои шоу. Считаю, это более значимо. Волочкова верит, что не стоит гнаться за любовь, она сама ее найдет Фото: Илья Московец © URA.RU — Что касается отношений: каким должен быть ваш спутник жизни, чтобы вы были готовы выйти за него замуж? — Я не могу без романтики, влюбленности, эмоций. Сексуальность — важное качество и романтические отношения у меня есть всегда. Замуж я могла бы выйти за такого мужчину, который подходил бы мне по своей силе духа, силе воли, стати, масштабу личности, самым лучшим своим качествам. Это мужчина, в котором должно быть не две, а три Волочковых. Встретить такого человека достаточно непросто. Но ничего, он меня сам найдет. — Вы активно записываете песни, и у вас даже есть музыкальный альбом. Ждать ли в ближайшее время что-то новое от вас в музыкальной сфере? Какими проектами вы сейчас занимаетесь? — Да, у меня есть альбом «Вселенная», в который вошли 22 трека. А новый трек вышел совсем недавно на всех платформах, он называется «Слезы моих бывших». Сейчас я активно занимаюсь продвижением моего шоу «Одержимость», оно идет на лучших площадках Москвы и Подмосковья. В ближайших планах — создание фильма «Одержимость» по мотивам сценария шоу и со всей сценографией, и сделать его в художественном формате. А вообще у меня грандиозные цели и планы, но пока я о них не скажу. — Кстати, когда ждать вас с гастролями в Екатеринбурге? Привезете ли вы шоу «Одержимость»? — Мои золотые, когда нас пригласят организаторы, заплатят достойный гонорар всему коллективу, выполнят все пункты технического и бытового райдера, привезут нас, в конце концов, туда на самолете достойно, тогда мы приедем. Балерина всегда ходит в Храм на крови Фото: Илья Московец © URA.RU — Когда Анастасия Волочкова приезжает в Екатеринбург, куда она обязательно ходит и почему? — Я хожу в тот храм, где была убита семья Николая II. Это очень сильное место, и я всегда стараюсь его посещать. Не могу назвать вам конкретной причины, почему. У меня и на фреске висит изображение Николая II со мной. Вот так сложилось, всегда хожу в этот храм. — В Екатеринбурге не так давно начала существовать «Уральская гильдия банщиков». Как думаете, могли бы вы стать амбассадором или было бы вам интересно познакомиться с основателями гильдии? — Да, вы знаете, мне было бы интересно и с основателями познакомиться, и амбассадором стать. Потому что меня называют «Банщицей России». Когда я парюсь в бане, и меня парят три банщика, они просто убегают в какой-то момент. Я парюсь с 13-ти лет, очень жестко и сильно. Баня для меня — образ жизни, часть моей спортивной составляющей. Мне вообще кажется, что надо создать свой банный комплекс, который будет назваться «Волочковские бани». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Балерина Анастасия Волочкова — востребованная личность в медиа-мире: ее то и дело приглашают участвовать в самых разных шоу и проектах. В интервью URA.RU Анастасия рассказала о съемках и проектах, мужчине мечты, недавнем скандале с Никитой Джигурдой, а также призналась, что хочет познакомиться с «Уральской банной гильдией» и раскрыла секрет, какие места посещает, когда приезжает в Екатеринбург. — Вы часто становитесь центральной фигурой в скандалах. Как вы думаете, почему? — Я вообще часто становлюсь центральной фигурой в каких-либо обсуждениях просто потому, что я интересна. Я очень долго, годами, работала для того, чтобы мое имя стало брендом. Многие инсинуируют разные ситуации с моим именем, многие пиарятся на нем, не имея своего. Это говорит лишь о том, что мое имя интересно. Из любой ситуации могут вывернуть скандал, перевернув события или выдернув из контекста мои слова, сказанные в интервью. — Недавно в интернете бурно обсуждалось ваше видео с Никитой Джигурдой. Изменились ли ваши отношения после инцидента? — Наше видео с Никитой Джигурдой снято его бывшим помощником Женей после нашего выступления. Никита принимал участие в моем проекте «Балерина в зазеркалье цирка», исполнял песню «Небо» в роли Карабаса-Барабаса. После он приехал ко мне, так как мы с ним соседи, и мы очень весело отметили это выступление, не обошлось и без эпатажа. Но это все было абсолютно по-домашнему, тогда было смешно. — Как думаете, почему экс-помощник Никиты Джигурды так поступил? И как отреагировали ваши поклонники? — Никита думает, что у Жени был повод такое сделать, к тому же он был единственным обладателем этого видео. Но как говорит Прохор Шаляпин, мы по сравнению с ними — святые люди! Дома я могу делать то, что я хочу. А моим настоящим поклонникам совершенно все равно, чем я занимаюсь дома. Они приходят на мои выступления и шоу, и реагируют на них с восторгом и с гордостью за то, что у меня получаются самые грандиозные проекты. По крайней мере в танцевальном искусстве моим шоу аналогов нет. Да и, кстати, они могут дать фору некоторым шоу наших звезд, потому что над визуальной частью (видеоконтентом) моих шоу работает команда моего продюсера Эрика Исламова «Астро Люмен». Это лидирующая компания по новейшим технологиям и нейросетям. Мой видеоконтент в шоу уникальный и грандиозный. — Кстати, о программах, вы часто появляетесь на ток-шоу. Сейчас зрители все чаще видят вас в «Это нормально?» Почему вы участвуете в подобных проектах и хотите ли поучаствовать где-то еще? — Я сейчас участвую везде, я нарасхват. Очень много съемок и предложений, выбираю я только достойные. «Это нормально?» показалась мне очень позитивной программой, это новый проект, новый формат, с прекрасными ведущими Олей Бузовой и Димой Дибровым. В студии всегда царит замечательная атмосфера, можно встретить очень интересных людей и выслушать их мнение. Думаю, что этот проект будет жить, и я желаю ему процветания. Всегда буду рада принять участие. — Расскажите об интересном или смешном случае на съемках шоу «Это нормально». — Был смешной случай. В студии обсуждали вопрос «Нормально ли, что мужчина танцует на пилоне?» Сначала я ответила, что это не нормально, потому что это больше подходит женщинам. Но когда вышел человек и настолько профессионально показал номер, что я удивилась. Мне предложили попробовать тоже что-то выполнить. Я согласилась, хотя и не умею танцевать на пилоне. Правда, без моего фирменного шпагата не обошлось. Это было весело, забавно и позитивно. — Говоря о танцах, кого бы назвали ярким представителем балета сейчас? Думали ли когда-нибудь записать курсы по балету? — Яркий представитель всегда был, есть и будет — Николай Цискаридзе, мой друг и партнер. Записывать курсы по балету не считаю нужным, так как это просто бессмысленно. Я приглашаю всех на свои открытые мастер-классы и открытые репетиции на свои шоу. Считаю, это более значимо. — Что касается отношений: каким должен быть ваш спутник жизни, чтобы вы были готовы выйти за него замуж? — Я не могу без романтики, влюбленности, эмоций. Сексуальность — важное качество и романтические отношения у меня есть всегда. Замуж я могла бы выйти за такого мужчину, который подходил бы мне по своей силе духа, силе воли, стати, масштабу личности, самым лучшим своим качествам. Это мужчина, в котором должно быть не две, а три Волочковых. Встретить такого человека достаточно непросто. Но ничего, он меня сам найдет. — Вы активно записываете песни, и у вас даже есть музыкальный альбом. Ждать ли в ближайшее время что-то новое от вас в музыкальной сфере? Какими проектами вы сейчас занимаетесь? — Да, у меня есть альбом «Вселенная», в который вошли 22 трека. А новый трек вышел совсем недавно на всех платформах, он называется «Слезы моих бывших». Сейчас я активно занимаюсь продвижением моего шоу «Одержимость», оно идет на лучших площадках Москвы и Подмосковья. В ближайших планах — создание фильма «Одержимость» по мотивам сценария шоу и со всей сценографией, и сделать его в художественном формате. А вообще у меня грандиозные цели и планы, но пока я о них не скажу. — Кстати, когда ждать вас с гастролями в Екатеринбурге? Привезете ли вы шоу «Одержимость»? — Мои золотые, когда нас пригласят организаторы, заплатят достойный гонорар всему коллективу, выполнят все пункты технического и бытового райдера, привезут нас, в конце концов, туда на самолете достойно, тогда мы приедем. — Когда Анастасия Волочкова приезжает в Екатеринбург, куда она обязательно ходит и почему? — Я хожу в тот храм, где была убита семья Николая II. Это очень сильное место, и я всегда стараюсь его посещать. Не могу назвать вам конкретной причины, почему. У меня и на фреске висит изображение Николая II со мной. Вот так сложилось, всегда хожу в этот храм. — В Екатеринбурге не так давно начала существовать «Уральская гильдия банщиков». Как думаете, могли бы вы стать амбассадором или было бы вам интересно познакомиться с основателями гильдии? — Да, вы знаете, мне было бы интересно и с основателями познакомиться, и амбассадором стать. Потому что меня называют «Банщицей России». Когда я парюсь в бане, и меня парят три банщика, они просто убегают в какой-то момент. Я парюсь с 13-ти лет, очень жестко и сильно. Баня для меня — образ жизни, часть моей спортивной составляющей. Мне вообще кажется, что надо создать свой банный комплекс, который будет назваться «Волочковские бани».