В банях Екатеринбурга устроят шоу с музыкой и веерами

В Екатеринбурге пройдут чемпионаты по групповому и индивидуальному парению

30 марта 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Лучшие пармейстеры отправятся на чемпионат в Москву Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уральские пармейстеры примут участие в отборочных чемпионатах по индивидуальному и групповому парению. Лучшие из них попадут на чемпионаты России, рассказал URA.RU председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин. «Отборочные мероприятия будут проходить в большой парилке, рассчитанной на 50 человек. Из них 10 будут члены жюри и представители нашей гильдии, остальные — обычные горожане, кто придет попариться в этот день. Банщики по очереди будут заходить в парилку и парить людей бесконтактным методом», — объяснил Вадим Марюхин. Лучшие пармейстеры отправятся на чемпионат в Москву. Первый отборочный чемпионат — по индивидуальному парению — состоится 12 апреля в банном комплексе «Три Богатыря». Второй — по групповому парению — пройдет в термальном комплексе «Баден Баден» на Уктусе 13 апреля. Подобного соревнования в Свердловской области еще не было. Каждое выступление обещает быть театрализованным мини-представлением. Парильщики будут использовать музыку, звуковые чаши, ароматы, веера, опахала и прочие необычные приспособления. Участникам нельзя касаться людей даже вениками или полотенцем — с их помощью они смогут только разгонять по помещению пар. Гости чемпионата тоже будут иметь право голоса и смогут выбрать наиболее понравившегося мастера. Из обязательных условий программы — наличие нижнего белья и банной шапочки, предохраняющей от перегрева головы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральские пармейстеры примут участие в отборочных чемпионатах по индивидуальному и групповому парению. Лучшие из них попадут на чемпионаты России, рассказал URA.RU председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин. «Отборочные мероприятия будут проходить в большой парилке, рассчитанной на 50 человек. Из них 10 будут члены жюри и представители нашей гильдии, остальные — обычные горожане, кто придет попариться в этот день. Банщики по очереди будут заходить в парилку и парить людей бесконтактным методом», — объяснил Вадим Марюхин. Лучшие пармейстеры отправятся на чемпионат в Москву. Первый отборочный чемпионат — по индивидуальному парению — состоится 12 апреля в банном комплексе «Три Богатыря». Второй — по групповому парению — пройдет в термальном комплексе «Баден Баден» на Уктусе 13 апреля. Подобного соревнования в Свердловской области еще не было. Каждое выступление обещает быть театрализованным мини-представлением. Парильщики будут использовать музыку, звуковые чаши, ароматы, веера, опахала и прочие необычные приспособления. Участникам нельзя касаться людей даже вениками или полотенцем — с их помощью они смогут только разгонять по помещению пар. Гости чемпионата тоже будут иметь право голоса и смогут выбрать наиболее понравившегося мастера. Из обязательных условий программы — наличие нижнего белья и банной шапочки, предохраняющей от перегрева головы.