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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:17  27 апреля 2017 6

«Ростех» будет использовать труд заключенных

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, колония, тюрьма, зеки, лысые, бритые, уголовники
Российские заключенные будут работать на производствах госкорпорацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет сотрудничать с «Ростехом» по вопросу привлечения осужденных к трудовыми работам госкорпорации. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подготовлен проект соглашения о сотрудничестве с государственной корпорацией «Ростех», — цитирует заявление ФСИН газета «Известия».

Известно, что проект уже подписан главой «Ростеха» и находится на стадии утверждения руководством ФСИН. В данный момент стороны не раскрывают деталей документа, однако известно, что речь идет о развитии сфер производства на территории исправительных учреждений.

Сергей Макеев
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