Министерство обороны Японии зафиксировало военную активность России вблизи южных Курильских островов, которые в Токио рассматривают как принадлежащие им «северные территории». Об этом сообщило ведомство в своем ежегодном докладе.
«На северных территориях, которые являются неотъемлемой территорией нашей страны и заняты незаконно, продолжается активная деятельность армии [России]», — говорится в докладе. Его представили на рассмотрение правительства Японии.
Согласно документу, помимо модернизации имеющегося оснащения подразделений, Россией осуществляется также снабжение их современными видами вооружения. На побережье ВМФ размещает ракеты класса «земля-корабль», воздушно-космические силы получают новые истребители. Кроме того, на море и в воздушном пространстве регулярно проводятся масштабные военные учения, передает Минобороны Японии.
Ранее Япония вновь выступила с требованием о возвращении Курильских островов, одновременно усилив санкционное давление на Россию. В ответ на эти действия Москва приостановила переговоры по заключению мирного договора, отменила безвизовый порядок посещения островов и заморозила совместные экономические инициативы, аргументируя меры необходимостью отстаивать государственные интересы, передает «Царьград».
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