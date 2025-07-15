Япония отметила военную активность России на Курилах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Япония называет южные Курилы своими «северными территориями»
Япония называет южные Курилы своими «северными территориями» Фото:

Министерство обороны Японии зафиксировало военную активность России вблизи южных Курильских островов, которые в Токио рассматривают как принадлежащие им «северные территории». Об этом сообщило ведомство в своем ежегодном докладе.

«На северных территориях, которые являются неотъемлемой территорией нашей страны и заняты незаконно, продолжается активная деятельность армии [России]», — говорится в докладе. Его представили на рассмотрение правительства Японии.

Согласно документу, помимо модернизации имеющегося оснащения подразделений, Россией осуществляется также снабжение их современными видами вооружения. На побережье ВМФ размещает ракеты класса «земля-корабль», воздушно-космические силы получают новые истребители. Кроме того, на море и в воздушном пространстве регулярно проводятся масштабные военные учения, передает Минобороны Японии. 

Ранее Япония вновь выступила с требованием о возвращении Курильских островов, одновременно усилив санкционное давление на Россию. В ответ на эти действия Москва приостановила переговоры по заключению мирного договора, отменила безвизовый порядок посещения островов и заморозила совместные экономические инициативы, аргументируя меры необходимостью отстаивать государственные интересы, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство обороны Японии зафиксировало военную активность России вблизи южных Курильских островов, которые в Токио рассматривают как принадлежащие им «северные территории». Об этом сообщило ведомство в своем ежегодном докладе. «На северных территориях, которые являются неотъемлемой территорией нашей страны и заняты незаконно, продолжается активная деятельность армии [России]», — говорится в докладе. Его представили на рассмотрение правительства Японии. Согласно документу, помимо модернизации имеющегося оснащения подразделений, Россией осуществляется также снабжение их современными видами вооружения. На побережье ВМФ размещает ракеты класса «земля-корабль», воздушно-космические силы получают новые истребители. Кроме того, на море и в воздушном пространстве регулярно проводятся масштабные военные учения, передает Минобороны Японии.  Ранее Япония вновь выступила с требованием о возвращении Курильских островов, одновременно усилив санкционное давление на Россию. В ответ на эти действия Москва приостановила переговоры по заключению мирного договора, отменила безвизовый порядок посещения островов и заморозила совместные экономические инициативы, аргументируя меры необходимостью отстаивать государственные интересы, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...