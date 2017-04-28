16:59 28 апреля 2017 6

Дмитрий Ильтяков за прошлый год заработал 1,606 млрд рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские депутаты раскрыли доходы за 2016 год. Декларации обнародованы в пятницу, 28 апреля, на официальном сайте облдумы.

Самым богатым депутатом зауральского парламента по-прежнему остается директор мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтяков. По итогам 2016 года он зарегистрировал доход в размере более 1 млрд 606,3 млн рублей (с учетом продажи имущества и доходов от предпринимательской деятельности), что несколько меньше, чем в позапрошлом году (1,858 млрд рублей).

В перечне имущества депутата значатся 34 земельных участка, пять жилых домов, четыре квартиры, гараж, два здания склада с офисными помещениями, подъездной железнодорожный тупик протяженностью 167 метров, транспортная подстанция, здание универсального магазина, здание оптово-розничной базы со складскими помещениями, два цеха и пристрой к одному из них, а также холодильник для хранения замороженного мяса. В автопарке депутата стоят 41 легковой автомобиль и 49 грузовых автомобилей, а также 40 единиц иной техники, в том числе автобусы, прицепы, снегоходы, погрузочная техника и снегоболотоход.

Супруга Дмитрия Ильтякова, судя по декларации, заработала 295,3 млн рублей, хотя годом ранее доходов не имела вообще. Собственности у нее нет. Четверо несовершеннолетних детей депутата имели за прошлый год небольшой доход в общей сумме более 25 тыс. рублей. У двоих детей есть в собственности по квартире, у самого младшего пятого ребенка в декларации стоят прочерки.

Второе место по уровню дохода в облдуме занимает предприниматель, гендиректор ООО «Торговое агентство «Зерновой партнер» Олег Колташов. За прошлый год ему удалось увеличить свой доход до 311 млн рублей (с учетом доходов от предпринимательской деятельности). По итогу 2015 год Колташов задекларировал 289,5 млн рублей.

Депутат приобрел еще один земельных участок, в его декларации теперь значатся семь земельных участков, квартира площадью 108,2 квадрата, элеватор вместимостью 12 тыс. тонн, подъездной железнодорожный путь, цех, склад-ангар, лаборатория, подстанция, здание конторы, 11 зерноскладов, котельная, зерносушилки и иные производственные помещения. В автопарке депутата всего два легковых автомобиля, один из которых — Mercedes G 350 BLUETEC.

Жена предпринимателя почти утроила свой доход: за прошлый год она получила 67,3 тыс. рублей. В собственности супруги тоже два автомобиля: Mercedes-Benz CLS 500 4Matic и LEXUS RX300. Несовершеннолетний ребенок доходов и имущества не имеет.

Промышленник Сергей Муратов с учетом дивидендов в 2016 году заработал около 40 млн рублей, его супруга — 18 млн. В собственности депутата — только земельный участок площадью 1200 кв. метров. Супруга владеет шестью участками площадью от 710 до 1200 кв. метров, садовым домом площадью 442 кв. метров, а также двумя квартирами (94,7 и 60,5 кв. метров). Также супруга является владельцем автомобиля Toyota RAV 4, гаража (63 кв. м) и машино-места (13,7 кв.м). В пользовании у семьи Муратовых дом площадью 524,6 кв. метра и участок размером 1122 квадрата. Супруги Муратовы по сравнению с 2015 годом увеличили свои доходы в десять раз.

Спикер парламента Дмитрий Фролов заработал за прошлый год 2,3 млн рублей, что меньше на 400 тыс. рублей, чем в 2015 году. Жена у него доходов не имеет. При этом на иждивении у них трое детей. В собственности у Дмитрия Фролова квартира площадью 32,8 квадрата и ½ доля квартиры площадью 68, 4 кв. метра, которой он владеет совместно ребенком. Он владеет автомобилем Lexus RX450H и грузовым УАЗом. Также в пользовании жены и детей жилой участок площадью 1604 кв. метра и жилой дом (186,8 кв. метра).

Самые скромные доходы получил Андрей Шиншин — менее 548 тысяч рублей. Его супруга заработала больше — около миллиона рублей. В собственности семьи две квартиры площадью 48,2 и 61,7 кв. метров. Андрей Шиншин владеет машиной Toyota Corolla, а также земельными участками площадью 1290 и 102 кв. метров и баней (15 кв.метров). Кроме того супруге депутата принадлежит половина земельного участка общей площадью 379 кв.метров.

Также к «бедным» депутатам можно отнести Юрия Ярушина. Его доход составил 729,5 тысячи рублей, супруга заработала 464 тысячи рублей. В их собственности участок площадью 1147 кв. метров и жилой дом (91,3 кв. метра). Юрий Ярушин ездит на автомобиле «Лада», его жена владеет KIA RIO. Также в собственности супруги участок площадью 1324 кв. метров.

Декларации всех депутатов Курганской областной Думы можно посмотреть здесь.