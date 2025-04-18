Сильный ветер и грозы прогнозируются в Курганской области

В Курганской области 20 апреля ожидаются максимальные порывы до 20 метров в секунду, возможны грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«В Курганской области 20 апреля прогнозируются максимальные порывы ветра до 20 метров в секунду. К вечеру местами возможны грозы. Их вероятность оценивается в 40-50%. В Кургане порывы до 16 метров в секунду. К позднему вечеру пройдет дождь», — говорится в telegram-канале «Погода 45».
По данным Гидрометцентра России, 20 апреля в Кургане температура повысится до 23 градусов, а 21 апреля резко упадет до 12 в дневные часы. Затем 22 апреля вновь потеплеет до 22 градусов. В отдельные дни возможны слабые дожди.
Ранее URA.RU сообщало, что утром 19 апреля в Курганской области выпал снег, образовав временный снежный покров высотой до 3 см. В Кургане выпало 3 см снега, в Шадринске — 2 см, а на остальных станциях — 1 см.
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