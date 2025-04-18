18 апреля 2025

Сильный ветер и грозы прогнозируются в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области 20 апреля ожидается ветер до 20 метров в секунду
В Курганской области 20 апреля ожидается ветер до 20 метров в секунду Фото:

В Курганской области 20 апреля ожидаются максимальные порывы до 20 метров в секунду, возможны грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

«В Курганской области 20 апреля прогнозируются максимальные порывы ветра до 20 метров в секунду. К вечеру местами возможны грозы. Их вероятность оценивается в 40-50%. В Кургане порывы до 16 метров в секунду. К позднему вечеру пройдет дождь», — говорится в telegram-канале «Погода 45».

По данным Гидрометцентра России, 20 апреля в Кургане температура повысится до 23 градусов, а 21 апреля резко упадет до 12 в дневные часы. Затем 22 апреля вновь потеплеет до 22 градусов. В отдельные дни возможны слабые дожди.

Ранее URA.RU сообщало, что утром 19 апреля в Курганской области выпал снег, образовав временный снежный покров высотой до 3 см. В Кургане выпало 3 см снега, в Шадринске — 2 см, а на остальных станциях — 1 см.

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В Курганской области 20 апреля ожидаются максимальные порывы до 20 метров в секунду, возможны грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «В Курганской области 20 апреля прогнозируются максимальные порывы ветра до 20 метров в секунду. К вечеру местами возможны грозы. Их вероятность оценивается в 40-50%. В Кургане порывы до 16 метров в секунду. К позднему вечеру пройдет дождь», — говорится в telegram-канале «Погода 45». По данным Гидрометцентра России, 20 апреля в Кургане температура повысится до 23 градусов, а 21 апреля резко упадет до 12 в дневные часы. Затем 22 апреля вновь потеплеет до 22 градусов. В отдельные дни возможны слабые дожди. Ранее URA.RU сообщало, что утром 19 апреля в Курганской области выпал снег, образовав временный снежный покров высотой до 3 см. В Кургане выпало 3 см снега, в Шадринске — 2 см, а на остальных станциях — 1 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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