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14:36  02 мая 2017 5

Комарова будет насаждать рок-н-ролл на югорских предприятиях. «Тут и физическая нагрузка, и снятие стресса, и сплочение коллектива, и спорт»

Комарова. Сургут, комарова наталья, счастливая, довольная, день студенчества
Губернатор Югры придумала оригинальный способ для снятия стресса на работеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На югорских предприятиях могут появиться тренировки по акробатическому рок-н-роллу — спортивной, предназначенной для соревнований форме танца. Об этом заявила глава ХМАО-Югры Наталья Комарова во время встречи с президентом региональной федерации танцевального спорта Альбертом Галеевым, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей региона.

Губернатор отметила, что такой вид спорта может стать одним из самых популярных и массовых в муниципалитетах. Он должен заинтересовать руководителей предприятий. «Это отличный вид спорта для работающих людей. Предприятия могут организовывать на своей площадке тренировки. Тут и физическая нагрузка, и снятие стресса, и сплочение коллектива, и спорт», — прокомментировала Наталья Комарова.

«Для того, чтобы можно было развивать этот вид спорта, необходимо обеспечить два фактора: условия и тренерский состав. И то, и другое в этих городах уже есть», — добавил Альберт Галеев.

Летом 2017 года федерация танцевального спорта региона пройдет аккредитацию. Руководство намерено включить акробатический рок-н-ролл в перечень видов спорта.

Эльдар Булатов
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