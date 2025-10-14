В ОКБ Ханты-Мансийска масштабное пополнение медицинских кадров

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска приступили к работе 28 молодых врачей. Среди новых сотрудников — участковые терапевты, педиатры, врачи-специалисты и эпидемиолог. Об этом сообщил глава окружного депздрава Роман Паськов.
«Особенно радует, что 23 из них — выпускники Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. Многие возвращаются в знакомые стены, где когда-то проходили практику и впервые примеряли на себя белый халат под руководством наставников», — рассказал Паськов в своем telegram-канале.
В составе пополнения — 13 участковых терапевтов, три педиатра, 11 врачей узких специальностей, работающих во взрослой и детской поликлиниках, а также в женской консультации. Кроме того, коллектив пополнил врач-эпидемиолог.
Помимо местных выпускников, к коллективу присоединились медики из Тюмени, Екатеринбурга, Омска и Уфы. Большинство из них выбрали профессию врача по семейной традиции или под влиянием личных историй.
