14 октября 2025

В ОКБ Ханты-Мансийска масштабное пополнение медицинских кадров

Из 28 новых специалистов 23 — выпускники Ханты-Мансийской государственной медицинской академии
Из 28 новых специалистов 23 — выпускники Ханты-Мансийской государственной медицинской академии

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска приступили к работе 28 молодых врачей. Среди новых сотрудников — участковые терапевты, педиатры, врачи-специалисты и эпидемиолог. Об этом сообщил глава окружного депздрава Роман Паськов.

«Особенно радует, что 23 из них — выпускники Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. Многие возвращаются в знакомые стены, где когда-то проходили практику и впервые примеряли на себя белый халат под руководством наставников», — рассказал Паськов в своем telegram-канале.

В составе пополнения — 13 участковых терапевтов, три педиатра, 11 врачей узких специальностей, работающих во взрослой и детской поликлиниках, а также в женской консультации. Кроме того, коллектив пополнил врач-эпидемиолог.

Помимо местных выпускников, к коллективу присоединились медики из Тюмени, Екатеринбурга, Омска и Уфы. Большинство из них выбрали профессию врача по семейной традиции или под влиянием личных историй.

