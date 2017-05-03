{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
Главные новости Москвы
16:08  03 мая 2017 0

Ученые рассказали, почему людей тянет к сладкому

Веранда и десерты в гостинице Хаятт. Екатеринбург, десерт, клубника, сладкое
Гормон провоцирует у человека любовь к сладкомуФото: Анна Майорова © URA.RU

Исследователи из Дании рассказали о причине любви многих людей к сладостям. Специалисты обнаружили в печени человека гормон FGF21, связанный с влечением к сладкой пище.

Этот гормон был известен ученым и раньше, тогда специалисты полагали, что данное вещество выделяется печенью во время принятия пищи для того, чтобы организм менял уровень инсулина, подготавливая его к притоку глюкозы, пишет «Ридус».

Однако позже исследователи из Университета Копенгагена выяснили, что отключение гена, связанного с производством данного гормона, ведет к необычным последствиям в организмах мышей и обезьян — животные быстро становились сладкоежками.

Когда в тело подопытных вводили гормон, сладкое их полностью переставало интересовать. Таким образом, стало известно, что данный гормон управляет влечением к сладкому среди людей. Это подтвердили данные исследования 6,5 тысячи добровольцев.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров