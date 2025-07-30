30 июля 2025

Канада официально признает Государство Палестина в ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Канада объявит о решении на следующей сессии ООН
Канада объявит о решении на следующей сессии ООН Фото:

Канада официально объявила о намерении признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре 2025 года. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Марк Карни.

«Канада намерена признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года», — сообщает пресс-служба главы правительства в соцсети Х. Он подчеркнул, что данное решение основано на приверженности администрации президента Махмуда Аббаса глубоким реформам, включая обязательство провести всеобщие выборы в 2026 году без участия движения ХАМАС и обеспечить демилитаризацию будущего палестинского государства.

Помимо этого, Оттава призвала ХАМАС немедленно освободить всех удерживаемых заложников и заявила о недопустимости участия этого движения в управлении Палестиной. В заявлении также содержится критика в адрес Израиля за действия, которые, по мнению Канады, усугубляют гуманитарный кризис в Секторе Газа.

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Канада официально объявила о намерении признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре 2025 года. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Марк Карни. «Канада намерена признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года», — сообщает пресс-служба главы правительства в соцсети Х. Он подчеркнул, что данное решение основано на приверженности администрации президента Махмуда Аббаса глубоким реформам, включая обязательство провести всеобщие выборы в 2026 году без участия движения ХАМАС и обеспечить демилитаризацию будущего палестинского государства. Помимо этого, Оттава призвала ХАМАС немедленно освободить всех удерживаемых заложников и заявила о недопустимости участия этого движения в управлении Палестиной. В заявлении также содержится критика в адрес Израиля за действия, которые, по мнению Канады, усугубляют гуманитарный кризис в Секторе Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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