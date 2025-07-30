30 июля 2025

Регионам рекомендовали активнее использовать новый мессенджер Max

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники должны быстрее перейти на Max
Чиновники должны быстрее перейти на Max Фото:

Чиновникам в российских регионах рекомендовано активнее переходить на использование национального мессенджера Max с конца июля — начала августа. Об этом сообщают восемь источников, близких к региональным администрациям.

«Мы [сами] хотели сделать свой канал в Max, но не можем, так как там ограниченное количество лиц могут его оформить», — приводят слова одного из источников газета «Ведомости». В ряде субъектов федерации сотрудникам рекомендовали зарегистрироваться в мессенджере до 1 августа, в других — до конца лета. При этом регионы самостоятельно определяют сроки внедрения, ориентируясь на свои возможности.

Переход на российский мессенджер связан с требованиями нового законодательства. Чиновникам, сотрудникам банков и целого ряда других организаций запрещено использовать для общения с гражданами зарубежные мессенджеры. Эта мера введена в рамках закона о противодействии кибермошенничеству.

В июне 2025 года президент России подписал закон, обязывающий чиновников отказаться от иностранных мессенджеров в пользу отечественного приложения Max, а 15 июля платформа получила официальный статус национального мессенджера. В ряде регионов уже началась установка Max, однако его массовое внедрение сдерживалось необходимостью доработки функционала. Переход на Max призван обеспечить безопасность коммуникаций и интеграцию с госуслугами.

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Чиновникам в российских регионах рекомендовано активнее переходить на использование национального мессенджера Max с конца июля — начала августа. Об этом сообщают восемь источников, близких к региональным администрациям. «Мы [сами] хотели сделать свой канал в Max, но не можем, так как там ограниченное количество лиц могут его оформить», — приводят слова одного из источников газета «Ведомости». В ряде субъектов федерации сотрудникам рекомендовали зарегистрироваться в мессенджере до 1 августа, в других — до конца лета. При этом регионы самостоятельно определяют сроки внедрения, ориентируясь на свои возможности. Переход на российский мессенджер связан с требованиями нового законодательства. Чиновникам, сотрудникам банков и целого ряда других организаций запрещено использовать для общения с гражданами зарубежные мессенджеры. Эта мера введена в рамках закона о противодействии кибермошенничеству. В июне 2025 года президент России подписал закон, обязывающий чиновников отказаться от иностранных мессенджеров в пользу отечественного приложения Max, а 15 июля платформа получила официальный статус национального мессенджера. В ряде регионов уже началась установка Max, однако его массовое внедрение сдерживалось необходимостью доработки функционала. Переход на Max призван обеспечить безопасность коммуникаций и интеграцию с госуслугами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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