Фигуранта дела «Крокуса» разыскивали в Таджикистане за другое преступление

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Солиева задержали в России за криминал в Таджикистане (фото из архива)
Солиева задержали в России за криминал в Таджикистане (фото из архива) Фото:

В России задержали гражданина Таджикистана Умеджона Солиева по запросу Душанбе, где его разыскивали за разбойное нападение на родине. Однако в ходе допросов выяснилась его возможная причастность к теракту в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщил источник в МВД Таджикистана.

«Задержали Солиева в России по запросу правоохранительных органов Таджикистана. А его причастность к теракту в „Крокусе“ выяснилась только в ходе допросов», — рассказал источник РИА «Новости».

По данным собеседника, Солиева на родине подозревают в разбое, совершенном в марте 2023 года. В апреле 2024 года таджикские власти объявили его в розыск, после чего он был задержан в России. Сейчас задержанный содержится в российском СИЗО. Вопрос о его возможной экстрадиции пока остается открытым.

Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода (внесен в список террористов и экстремистов) в 2018 году был выдворен из России с ограничением на въезд до августа 2023 года. Согласно документам, после выдворения Рачабализода начал проявлять интерес к радикальным исламистским идеям под влиянием видеоматериалов в Telegram и на YouTube.

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В России задержали гражданина Таджикистана Умеджона Солиева по запросу Душанбе, где его разыскивали за разбойное нападение на родине. Однако в ходе допросов выяснилась его возможная причастность к теракту в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщил источник в МВД Таджикистана. «Задержали Солиева в России по запросу правоохранительных органов Таджикистана. А его причастность к теракту в „Крокусе“ выяснилась только в ходе допросов», — рассказал источник РИА «Новости». По данным собеседника, Солиева на родине подозревают в разбое, совершенном в марте 2023 года. В апреле 2024 года таджикские власти объявили его в розыск, после чего он был задержан в России. Сейчас задержанный содержится в российском СИЗО. Вопрос о его возможной экстрадиции пока остается открытым. Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода (внесен в список террористов и экстремистов) в 2018 году был выдворен из России с ограничением на въезд до августа 2023 года. Согласно документам, после выдворения Рачабализода начал проявлять интерес к радикальным исламистским идеям под влиянием видеоматериалов в Telegram и на YouTube.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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