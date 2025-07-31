Фигуранта дела «Крокуса» разыскивали в Таджикистане за другое преступление

В России задержали гражданина Таджикистана Умеджона Солиева по запросу Душанбе, где его разыскивали за разбойное нападение на родине. Однако в ходе допросов выяснилась его возможная причастность к теракту в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщил источник в МВД Таджикистана.
«Задержали Солиева в России по запросу правоохранительных органов Таджикистана. А его причастность к теракту в „Крокусе“ выяснилась только в ходе допросов», — рассказал источник РИА «Новости».
По данным собеседника, Солиева на родине подозревают в разбое, совершенном в марте 2023 года. В апреле 2024 года таджикские власти объявили его в розыск, после чего он был задержан в России. Сейчас задержанный содержится в российском СИЗО. Вопрос о его возможной экстрадиции пока остается открытым.
Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода (внесен в список террористов и экстремистов) в 2018 году был выдворен из России с ограничением на въезд до августа 2023 года. Согласно документам, после выдворения Рачабализода начал проявлять интерес к радикальным исламистским идеям под влиянием видеоматериалов в Telegram и на YouTube.
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