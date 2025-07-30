30 июля 2025

Ведущая Лазарева* заявила об искренней радости за удары ВСУ по России

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее телеведущую заочно арестовали
Ранее телеведущую заочно арестовали Фото:

Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что ее высказывания о радости в связи с ударами ВСУ по российским регионам были сделаны искренне. По словам Лазаревой, когда ее спросили о настоящих эмоциях в момент авиаударов по Белгороду, она внимательно прислушалась к себе и дала честный ответ относительно своих чувств.

«Когда у меня спросили, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ответила, что я чувствую... После этого в России меня признали оправдывающей терроризм», — заявила Лазарева в Telegram.

Ранее в Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении ранее заочно осужденной телеведущей Татьяны Лазаревой* . Она обвиняется в уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Это уголовное дело в отношении нее стало вторым. Ранее ее заочно осудили на 6,5 лет лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.

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Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что ее высказывания о радости в связи с ударами ВСУ по российским регионам были сделаны искренне. По словам Лазаревой, когда ее спросили о настоящих эмоциях в момент авиаударов по Белгороду, она внимательно прислушалась к себе и дала честный ответ относительно своих чувств. «Когда у меня спросили, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ответила, что я чувствую... После этого в России меня признали оправдывающей терроризм», — заявила Лазарева в Telegram. Ранее в Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении ранее заочно осужденной телеведущей Татьяны Лазаревой* . Она обвиняется в уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Это уголовное дело в отношении нее стало вторым. Ранее ее заочно осудили на 6,5 лет лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма. * Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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