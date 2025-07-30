Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на ограничительные меры, введенные странами Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская экономика уже длительное время функционирует в условиях значительных ограничительных мер. По словам представителя Кремля, за этот период у России сформировалась определенная устойчивость к санкционному давлению.
Это заявление прозвучало в свете ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом, который ранее пригрозил введением 100-процентных пошлин, если конфликт между Россией и Украиной не будет урегулирован в установленные им сроки. Другие главные заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Комментарий Кремля о землетрясении на Камчатке
Пресс-секретарь президента России сообщил, что в результате землетрясения на Камчатке удалось избежать человеческих жертв благодаря эффективной работе систем оповещения и оперативных служб. По словам Пескова, была своевременно проведена эвакуация населения, а здания проявили необходимую сейсмоустойчивость.
При этом представитель президента заявил, что в настоящий момент в Кремле отсутствует информация о возможном представлении к государственным наградам граждан, проявивших себя в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации на Камчатке. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков отметил, что этот вопрос пока не обсуждался, и ему не известно о существовании подобных планов.
Отношение Кремля к ультиматуму Трампа
Все высказывания президента США Дональда Трампа тщательно фиксируются в Кремле, рассказал Песков. Так он ответил на вопрос журналистов относительно осведомленности Москвы о решении главы Белого дома сократить срок ранее выдвинутого РФ ультиматума.
«Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет», — отметил Песков. Его комментарий приводит корреспондент URA.RU.
Трамп установил 50-дневный срок для достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, однако позднее сократил этот период до 10 дней. В случае провала переговоров Штаты планируют ввести дополнительные импортные пошлины и расширить санкционные ограничения.
Госпереворот на Украине
Кроме того, в ходе конференц-колла пресс-секретарь российского президента охарактеризовал как «говорящую информацию» сведения, предоставленные Службой внешней разведки России, согласно которым представители США и Великобритании якобы обсуждали возможность замены главы Украины Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ и действующего посла страны в Лондоне Валерия Залужного. «Слушайте, здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Это информация говорящая, она говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», — отметил Песков.
О вмешательстве РФ в выборы в Молдавии
Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, заявил Песков, комментируя обвинения в адрес Москвы относительно возможного влияния на избирательный процесс в Молдавии. Подобные утверждения не соответствуют действительности, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.
Космическое сотрудничество России и США стоит особняком
Пресс-секретарь президента России, комментируя поездку руководителя Роскосмоса Дмитрия Баканова в США, отметил, что взаимодействие между РФ и Штатами в космической сфере сохраняет особый статус и «стоит особняком». По его словам, этот факт можно рассматривать как положительный признак, поскольку, несмотря на существующие трудности, сотрудничество в освоении космоса продолжается без перерывов.
Подготовка контактов Путина и короля Малайзии
Песков также сообщил, что ведется подготовка к возможным контактам Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом, при этом отмечается значительное количество актуальных вопросов для обсуждения. Ранее, во время беседы на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, проходившей в Женеве, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предстоящий визит Ибрагима в Россию, запланированный на начало августа, станет стимулом для развития двусторонних отношений и внесет новый импульс в сотрудничество между странами.
График Путина
В среду, 30 июля, в Кремле Владимир Путин проведет встречу с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. Также запланирован ряд других мероприятий с его участием, все они будут проходить в открытом, публичном формате.
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