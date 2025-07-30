NYT: в ЕС создали схему по расположению Трампа к Украине

Европейские лидеры применили специально разработанную стратегию, чтобы расположить президента США Дональда Трампа к поддержке Украины. Ее суть заключается в том, чтобы избегать публичной критики Трампа и постепенно подталкивать к большему участию в европейских делах. Об этом сообщает The New York Times.
«Европейские лидеры следовали тщательно продуманной схеме, когда президент Трамп в течение последних пяти дней посещал Шотландию. Они деликатно подталкивали его к более активному участию в делах, важных для Европы. Они льстили ему. И, что самое главное, они избегали публичной критики», — говорится в материале NYT.
В публикации отмечается, что к такой тактике главы стран ЕС пришли после месяцев анализа и проб, учитывая неоднозначные высказывания Трампа в адрес Украины и НАТО. Европейские лидеры стремятся не провоцировать резких заявлений политика, который ранее угрожал сократить поддержку Киева, выйти из Североатлантического альянса и ограничить доступ европейских товаров на американский рынок.
Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить поддержку Украины и пересмотреть участие США в НАТО, однако в последние месяцы его позиция изменилась. Он поддержал идею продажи американского оружия европейским союзникам для последующей передачи Украине. Эти шаги сблизили его подход с политикой предыдущей администрации Джо Байдена и были восприняты в Европе как сигнал о сохранении трансатлантического единства.
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