НАСА: США и Россия смогут вместе работать в космосе

После завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС) Россия и США сохранят возможности для дальнейшего сотрудничества в космосе. Об этом заявил заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.
«И у нас по-прежнему остается множество способов продолжить партнерство в будущем, если позволят обстоятельства», — отметил Бауэрсокс, передает РИА Новости. По его словам, несмотря на окончание миссии МКС, у двух стран есть потенциал для реализации новых совместных проектов в сфере освоения космоса.
Отмечается, что срок эксплуатации МКС неоднократно продлевался. Изначально завершение работы станции планировалось на 2020 год, однако в 2015 году «Роскосмос» и NASA договорились продлить программу до 2024 года. Позже, в 2023 году российское правительство перенесло окончание участия в проекте на 2028 год.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов ранее заявил, что разработка плана по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты завершена. Документ предусматривает поэтапное снижение орбитального комплекса с учетом его конструктивных характеристик, а также последующее затопление обломков станции в заранее определенной зоне Тихого океана.
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