От 15 до 45% стройматериалов в России рискуют быть фальсификатом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России выявлена высокая доля низкокачественных стройматериалов
В России выявлена высокая доля низкокачественных стройматериалов Фото:

В России доля фальсифицированных строительных материалов и изделий в зависимости от вида продукции составляет от 15% до 45%. Наибольший объем нелегальной продукции зафиксирован на рынке кабельной продукции — до 45%, для радиаторов этот показатель достигает 15%, а среди цемента не менее 22%.

«Многие производители не проходят необходимые процедуры подтверждения соответствия. В результате на рынок попадают материалы, не соответствующие обязательным требованиям. Это связано как с отсутствием у производителей должного уровня компетенции, так и с недостаточной эффективностью контроля со стороны госорганов», — передают «Известия».

Эксперты подчеркивают, что использование подобных стройматериалов напрямую отражается на безопасности строительства, особенно при возведении многоэтажных зданий и объектов социальной инфраструктуры. По их мнению, это может привести к снижению качества строек, увеличению риска аварий и несчастных случаев, а также росту затрат на ремонт и обслуживание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России доля фальсифицированных строительных материалов и изделий в зависимости от вида продукции составляет от 15% до 45%. Наибольший объем нелегальной продукции зафиксирован на рынке кабельной продукции — до 45%, для радиаторов этот показатель достигает 15%, а среди цемента не менее 22%. «Многие производители не проходят необходимые процедуры подтверждения соответствия. В результате на рынок попадают материалы, не соответствующие обязательным требованиям. Это связано как с отсутствием у производителей должного уровня компетенции, так и с недостаточной эффективностью контроля со стороны госорганов», — передают «Известия». Эксперты подчеркивают, что использование подобных стройматериалов напрямую отражается на безопасности строительства, особенно при возведении многоэтажных зданий и объектов социальной инфраструктуры. По их мнению, это может привести к снижению качества строек, увеличению риска аварий и несчастных случаев, а также росту затрат на ремонт и обслуживание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...