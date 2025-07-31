От 15 до 45% стройматериалов в России рискуют быть фальсификатом

В России доля фальсифицированных строительных материалов и изделий в зависимости от вида продукции составляет от 15% до 45%. Наибольший объем нелегальной продукции зафиксирован на рынке кабельной продукции — до 45%, для радиаторов этот показатель достигает 15%, а среди цемента не менее 22%.
«Многие производители не проходят необходимые процедуры подтверждения соответствия. В результате на рынок попадают материалы, не соответствующие обязательным требованиям. Это связано как с отсутствием у производителей должного уровня компетенции, так и с недостаточной эффективностью контроля со стороны госорганов», — передают «Известия».
Эксперты подчеркивают, что использование подобных стройматериалов напрямую отражается на безопасности строительства, особенно при возведении многоэтажных зданий и объектов социальной инфраструктуры. По их мнению, это может привести к снижению качества строек, увеличению риска аварий и несчастных случаев, а также росту затрат на ремонт и обслуживание.
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