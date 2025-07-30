В Словении в аварии с участием россиянина погибли пять иностранцев

На северо-востоке Словении в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пятеро иностранных граждан. Об этом сообщило агентство STA со ссылкой на представителей полиции.
Как уточнили в правоохранительных органах города Целе, авария случилась в момент, когда фургон под управлением гражданина Украины столкнулся с грузовым автомобилем, за рулем которого находился гражданин Российской Федерации. По предварительным данным, причиной произошедшего стало превышение допустимой скорости движения.
В результате столкновения пять человек скончались на месте, еще один участник ДТП получил серьезные травмы. Информация о состоянии гражданина России в настоящее время отсутствует.
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