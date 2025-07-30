30 июля 2025

Молодых контрактников ВСУ от 18 до 24 лет хотят перевести в штурмовики

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ планируют направлять молодых контрактников в штурмовые подразделения
ВСУ планируют направлять молодых контрактников в штурмовые подразделения Фото:

На Украине молодых контрактников из новой «программы 18-24» могут направить в штурмовые подразделения. Ранее их привлекали на службу операторами беспилотников, но теперь возможен перевод в пехоту. Об этом сообщают СМИ. 

«Оператора БПЛА могут перевести в пехотное — штурмовое — подразделение, как это нередко происходит в ВСУ. Получается, что киевский режим намерен попытаться привлечь новое пушечное мясо, которое обязано будет проходить службу в течение двух лет. Шансов выжить за это время у них практически нет», — заявили в силовых структурах РФ агентству ТАСС. 

Программа рассчитана на молодежь от 18 до 24 лет, срок контракта составляет два года. За подписание контракта предусмотрена единовременная выплата в 1 млн гривен (около 1,9 млн рублей). Первоначально планировалось, что контрактники будут работать операторами БПЛА, однако теперь ВСУ могут задействовать их в пехоте.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Перу также ведет набор наемников для службы в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ, привлекая иностранцев для участия в боевых действиях на днепропетровском и донецком направлениях. Вакансии включают как операторов беспилотников, так и пехотинцев, а набор проводится в срочном порядке. Подобная практика уже вызывала вопросы относительно соответствия международным дипломатическим нормам.

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На Украине молодых контрактников из новой «программы 18-24» могут направить в штурмовые подразделения. Ранее их привлекали на службу операторами беспилотников, но теперь возможен перевод в пехоту. Об этом сообщают СМИ.  «Оператора БПЛА могут перевести в пехотное — штурмовое — подразделение, как это нередко происходит в ВСУ. Получается, что киевский режим намерен попытаться привлечь новое пушечное мясо, которое обязано будет проходить службу в течение двух лет. Шансов выжить за это время у них практически нет», — заявили в силовых структурах РФ агентству ТАСС.  Программа рассчитана на молодежь от 18 до 24 лет, срок контракта составляет два года. За подписание контракта предусмотрена единовременная выплата в 1 млн гривен (около 1,9 млн рублей). Первоначально планировалось, что контрактники будут работать операторами БПЛА, однако теперь ВСУ могут задействовать их в пехоте. Ранее сообщалось, что посольство Украины в Перу также ведет набор наемников для службы в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ, привлекая иностранцев для участия в боевых действиях на днепропетровском и донецком направлениях. Вакансии включают как операторов беспилотников, так и пехотинцев, а набор проводится в срочном порядке. Подобная практика уже вызывала вопросы относительно соответствия международным дипломатическим нормам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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