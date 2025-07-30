В Московском зоопарке 30 июля отметили девятый день рождения панды по имени Диндин. Для именинницы был приготовлен специальный торт из бамбука, декорированный свежими цветами, а в вольере установили праздничную гирлянду.
Несмотря на жаркую погоду, мероприятие посетило большое число гостей. Перед собравшимися выступил балет Аллы Духовой, а юные посетители приняли участие в танцевальной программе. Кроме того, праздник посетили супруга посла Китая в России Чжан Ханьхуэя, а также советник по культуре китайского посольства.
Панда Диндин прибыла в российскую столицу 29 апреля 2019 года из китайской провинции Сычуань вместе с самцом Жуи. За прошедшее время животные успешно адаптировались к новым условиям и дали потомство — у пары родилась самка по имени Катюша. Имена животных были предложены китайскими специалистами: имя Жуи означает «благополучие», а Диндин переводится как «капля».
Сотрудники Московского зоопарка прошли обучение в Китае, где ознакомились с особенностями содержания и разведения панд, пишет NEWS.ru. В настоящее время продолжается совместная научная работа с китайскими экспертами: специалисты обеих стран следят за состоянием животных, проводят необходимые анализы, наблюдают за их поведением и передают полученные данные исследовательским центрам в КНР.
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