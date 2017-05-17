{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
16:30  17 мая 2017 0

В Кургане из-за ремонта без воды останутся церковь и аэропорт

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Воду обещают включить уже вечеромФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Для устранения аварий в четверг, 18 мая, в Кургане отключат воду в двух районах города. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

С 9:00 до 21:00 холодное водоснабжение будет приостановлено в поселке Восточном по адресам:

— ул. Гагарина № 64, 86 («Русская парная»), 82, 39а, 41Б, 41А, 41ст.12

— ул. Урожайная — частный сектор полностью

— ул. Урожайная, 147а — детсад №34 «Филиппок»

— ул. Гагарина № 41д («Аэропорт Курган»).

С 9:00 до 23:00 воды не будет в поселке Рябково по следующим адресам:

— ул. Анфиногенова № 57, 57а (церковь-приход), 59 (КНС №9)

— ул. Карбышева № 12, 12б (магазин).

Директор аэропорта Дмитрий Коваленко в разговоре с «URA.RU» отметил, что в их распоряжении имеются резервные резервуары с водой, поэтому отключение никак не скажется на работе аэровокзала.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров