Ураган заблокировал резиденцию Дмитрия Медведева в Подмосковье

18:36 29 мая 2017 0

Представительские автомобили не могут выехать с парковки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Упавшие деревья не позволяют выехать автомобилям с парковки подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Деревья повалил шквалистый ветер, который разбушевался на всей территории региона 29 мая. Известно, что одно дерево перекрыло выезд с парковки, где находятся несколько представительских автомобилей.

По данным RT, также ограничено из-за упавших деревьев движение по Ленинградскому шоссе и на улице Боровой, на востоке Москвы. Сообщается о десяти поваленных деревьях в районе Текстильщики, на улице Саратовской.

Как писало «URA.RU» ранее, спасатели предупреждали жителей, что скорость ветра 29 мая может достигнуть 22 метров в секунду. Штормовой ветер уже сорвал железный настил с крыши в аэропорту Внуково, а жители столицы активно делятся в социальных сетях фотографиями последствий урагана.