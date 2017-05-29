{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
18:36  29 мая 2017 0

Ураган заблокировал резиденцию Дмитрия Медведева в Подмосковье

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Представительские автомобили не могут выехать с парковкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Упавшие деревья не позволяют выехать автомобилям с парковки подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Деревья повалил шквалистый ветер, который разбушевался на всей территории региона 29 мая. Известно, что одно дерево перекрыло выезд с парковки, где находятся несколько представительских автомобилей.

По данным RT, также ограничено из-за упавших деревьев движение по Ленинградскому шоссе и на улице Боровой, на востоке Москвы. Сообщается о десяти поваленных деревьях в районе Текстильщики, на улице Саратовской.

Как писало «URA.RU» ранее, спасатели предупреждали жителей, что скорость ветра 29 мая может достигнуть 22 метров в секунду. Штормовой ветер уже сорвал железный настил с крыши в аэропорту Внуково, а жители столицы активно делятся в социальных сетях фотографиями последствий урагана.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров