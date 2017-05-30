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30 мая 2017
16:57  30 мая 2017 0

Лексус и Вован разыграли премьера Черногории от лица Порошенко. ВИДЕО

Алексей Столяров, пранкер. Екатеринбург, пранкер лексус, столяров алексей
Пранкер Лексус разыграл уже не одного политикаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Лексус и Вован) позвонили премьер-министру Черногории Душко Марковичу и разыграли его от имени президента Украины Петра Порошенко. Запись беседы пранкеры опубликовали в Сети.

В ходе разговора Маркович поделился подробностями того, как принималось решение о вступлении Черногории в НАТО, передает Life.ru.

«Мы не хотели идти на референдум, потому что по Конституции нет у нас такой обязанности. Кроме того, организация референдума открыла бы политическое пространство для различных махинаций России», — сказал Маркович.

Также премьер-министр выразил надежду на скорую личную встречу с Порошенко и желание развивать двухсторонние отношения. Поговорили пранкеры также и с экс-президентом Черногории Мило Джукановичем. Маркович и Джуканович напрямую признаются в том, что намерены обвинить Россию в проблемах Черногории в частности и Балкан в целом, отмечают «Вести».

Ранее Ростуризм предупредил россиян об угрозах в Черногории.

Семен Гринберг
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