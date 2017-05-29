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29 мая 2017
23:55  29 мая 2017 0

Ростуризм предупредил россиян об угрозах в Черногории

Черногория, мост
Черногория уже не так гостеприимна, как раньшеФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Ростуризм рекомендовал гражданам РФ, рассматривающим возможность поездки в Черногорию, учитывать обстановку в этой стране и возможные риски. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

«Мы обращаемся к туроператорам с призывом ставить во главу угла не сиюминутные экономические интересы, а безопасность своих клиентов, которые могут столкнуться в Черногории с серьезными угрозами», — предупреждает Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. В Ростуризме порекомендовали операторам информировать туристов об опасности, чтобы те могли принять взвешенное решение.

Ранее «дважды подумать» перед поездкой в Черногорию россиянам рекомендовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве напомнили, что в Черногории «продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений».

МИД РФ уже зафиксировало рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам в Черногории, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Ведомство предупредило о возможных провокациях, задержаниях по сомнительным мотивам и попытках выдачи граждан России третьим странам.

Наталия Вершинина
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