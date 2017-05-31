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Главные новости Тюменской области
17:03  31 мая 2017 0

Активисты ОНФ нашли разгадку появления рек на тюменских улицах

"Фронтовикам" пришлось заглянуть под землюФОТО: пресс-службой регионального отделения ОНФ

Активисты тюменского ОНФ нашли причины постоянного подтопления улиц города после дождя, на которые массово жалуются жители. Проблема в плохом содержании газонов. К такому выводу они пришли после того, как спустили видеокамеру под землю.

Причину подтоплений активисты нашли на одной из проблемных точек — коллекторе на улице 30 лет Победы. После обильных ливней улица покрывается водой и становится практически непроходимой. Активисты совместно с представителями администрации города и управы Восточного округа осмотрели канализационный коллектор при помощи специальной видеокамеры.

«Мы увидели, что он идеально чистый, — пояснил сопредседатель регионального штаба Народного фронта Евгений Семеняко. — Администрация старается решить проблему, увеличив пропускную способность коллектора. Но проблема в том, что ливневку забивает грунтом, который лежит на газонах и рядом на дороге, поэтому пропускная способность падает на десять—пятьдесят процентов».

Активисты ОНФ рекомендовали руководителю управы убрать грунт и закатать обочины в асфальт. То же решение они предложили остальным управам города.

Ранее вопрос о причинах появления грунтовой полосы на тюменских дорогах главе городского департамента транспорта и дорожной инфраструктуры Игорю Фролову задал депутат местной гордумы Андрей Потапов. На заседании парламента он поинтересовался, зачем дорожники при ремонте оставляют между проезжей частью и обочиной дорожку из грунта. «Это федеральные стандарты не позволяют делать там асфальт?» — спросил Потапов. Чиновник попросил народного избранника точечно назвать ему адреса, где появились такие полосы грунта. «Примем меры по укреплению щебнем», — пообещал он.

Владимир Балтунов
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