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13:55  01 июня 2017 0

Росавиация запретила летать на «Суперджетах» из-за найденного дефекта. Непригодный борт обнаружен и на Ямале

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, самолет сухой суперджет, сухой суперджет
Росавиация обязала всех перевозчиков проверить отечественные суперджеты из-за найденной поломкиФото: depositphotos.com © URA.RU

Росавиация выявила дефект в российских самолетах Sukhoi Superjet 100. Всем авиаперевозчикам запретили использование самолетов до проведения проверки и устранения неполадок в случае их выявления.

Согласно документу, размещенному на сайте Росавиации, перевозчики должны провести детальный осмотр узлов навески и крепления приводов руля направления. Работу необходимо выполнить до 5 июля. Дефект выявили при осмотре одного из бортов SSJ 100, который эксплуатирует «Аэрофлот».

Производитель «Гражданские самолеты Сухого» прокомментировал поломку Деловому авиационному порталу. Представители заявили, что компания отправила операторам техническое решение по дальнейшей эксплуатации. Там заверили, что дефект выявлен впервые, носит единичный характер и самолеты смогут продлить полеты, если при осмотрах не будет выявлено поломок

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«Приводы руля направления имеют многоуровневую систему резервирования и значительный запас прочности, что позволяет безопасно выполнить полет даже в случае полного разрушения одного из его креплений, что было подтверждено в процессе сертификационных испытаний самолета», — заверили в ГСС.

Отметим, что одним из крупнейших эксплуатантов отечественных суперджетов является авиакомпания «Ямал». Перевозчик стал пилотной авиакомпанией, которая через программу ГТЛК (государственная транспортная лизинговая компания) переходит на суда отечественного производства. Сейчас в парке компании три машины, но количество бортов планируется увеличить до 25.

Также на самолетах Сухого летают «Аэрофлот», «Газпром авиа», «ИрАэро», «Русджет», «Якутия», СЛО «Россия» и МЧС. Воздушные суда поставляются зарубежным авиаперевозчикам, крупнейший из которых — мексиканская авиакомпания Interjet.

Это уже не первый дефект, выявленный Росавиацией в конструкциях SSJ. Ранее были приостановлены полеты нескольких самолетов Sukhoi SuperJet из-за выявленного дефекта крепления навески хвостового стабилизатора. Один из непригодных бортов был обнаружен и в АК «Ямал».

Вячеслав Егоров
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