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03 июня 2017
13:51  03 июня 2017 0

Певец Алексей Воробьев обвинил Бузову и дочь совладельца УГМК в плагиате. ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Ольгу Бузову снова уличили в плагиатеФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Популярный певец Алексей Воробьев обвинил начинающую певицу, бывшую ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову, а также Настю Кудри (дочь совладельца Уральской горно-металлургической компании Игоря Кудряшкина) в плагиате. Воробьев выложил в Instagram два ролика с похожими песнями.

Одна из композиций «Будет жарко» принадлежит Бузовой и Насте Кудри, певец даже им подпевает, и считает, что песня «хорошая», другая композиция Worth It — плод творчества Fifth Harmony и Kid Ink, и была записана еще в 2015 году. Воробьев в шутку предположил, что зарубежный звезды украли припев у российских исполнительниц.

«Мне кажется, что Fifth Harmony у кого-то тырнули припев. Я его точно где-то слышал. Девчонки, Оля Бузова и Настя Кудри, срочно обращайтесь в авторское сообщество!» — подписал снимок Алексей Воробьев.

Ранее у Ольги Бузовой обнаружили заимствования в песне «Привыкаю», напоминает портал «Дни.ру». Ее песня оказалась очень похожа на композицию певицы Ханны «Потеряла голову».

Нина Калинина
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