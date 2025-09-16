Напавшему на Чарли Кирка предъявят обвинение в убийстве первой степени

Срочная новость
Лицу, подозреваемому в покушении на общественного деятеля Чарли Кирка, будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Об этом сообщает глава минюста США.
