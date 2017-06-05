18:27 05 июня 2017 0

Бывшие супруги не могут поделить доли в многомиллионной сельхозкомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области начался громкий развод «мясного короля», владельца ЗАО «Племзавод Юбилейный» Сергея Мамонтова с супругой, которая претендует на миллионы из семейного состояния. По словам бывшей жены Натальи, чтобы не делиться бизнесом и деньгами, экс-супруг затеял аферу с банкротством одного из предприятий известного ишимского агрохолдинга и акциями компании. Судебный процесс вскрыл интересные подробности финансового положения предприятия.

ЗАО «Племзавод Юбилейный» — один из крупнейших свиноводческих комплексов в России и самый большой в Тюменской области. Его президент Николай Мамонтов уже давно передал управление в руки сына Сергея. Баланс компании на конец 2016 году, по данным ресурса «Контур.Фокус», составил 8 млрд 988 млн руб.

Теперь на долю в компании претендует бывшая жена Сергея Мамонтова Наталья. По словам экс-супруги, она устала терпеть выходки мужа. «Человек надел корону и делает, что хочет. Оскорбляет меня и детей, в машине я разные пикантные вещи находила. Устала это терпеть», — рассказала корреспонденту «URA.RU» Наталья.

По словам женщины, супруг выгнал ее и двух несовершеннолетних детей из дома и предложил им снять у него же в аренду другой. Из имущества глава семьи оставил Наталье лишь автомобиль, но и его стоимость в размере 500 тыс. руб. потребовал возместить.

Однако основные судебные тяжбы между супругами разгорелись вокруг доли в компании ООО «Ишим», через которую реализуется продукция агрохолдинга. Размер доли — 9,4 млн руб. По словам Натальи, чтобы не допустить ее к управлению ООО «Ишим», экс-супруг затеял аферу с бумагами. Якобы по документам некая фирма взяла на реализацию у племзавода продукцию на сумму 9 млн руб. и, не сумев ее продать, осталась должна мясокомбинату. Поэтому над ООО «Ишим» нависла угроза официального банкротства.

Претендует экс-супруга Мамонтова и на часть акций ЗАО «Племзавод Юбилейный», общая стоимость которых превысила 800 млн руб.

«Бывший муж звонил мне и шантажировал, требовал, чтобы я отказалась от доли в компании и акций. На таких условиях он обещал купить нам с детьми дом. Я отказалась», — говорит Наталья.

Адвокат Натальи Евгений Щербинин рассказал корреспонденту «URA.RU», что судебный процесс вскрыл и другие подробности финансовых операций Мамонтова. «Ее муж скупил у населения акции племзавода по мизерной цене. Хотя стоят они от 70 до 100 тыс. руб., — подчеркнул Щербинин. — Во время судебной тяжбы, чтобы не делиться, он продает акции своему отцу Николаю задним числом и пытается доказать, что акции он получил до женитьбы. Сейчас назначена экспертиза, чтобы выяснить время покупки акций».

Сам Сергей Мамонтов утверждает, что его супруга устроена вполне комфортно. «Она живет в двухэтажном доме, площадью более 100 квадратных метров, в центре Ишима», — уверяет он. Также Сергей не подтвердил информацию о тяжелом финансовом положении ООО «Ишим» и намерении банкротить компанию. Вдобавок он подчеркнул, что акции компании ЗАО «Племзавод Юбилейный» были приобретены им до официального оформления брака с Натальей. «Да. Это так», — коротко прокомментировал Мамонтов.

«После вашего звонка он перезвонил мне, — рассказала корреспонденту „URA.RU“ Наталья. — Он сказал, что лишит детей денег на учебу и оставит нас без копейки навсегда».